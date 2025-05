Nico Rosa se suma a las críticas al DJ del vestuario de O Parrulo: "No puedo poner muchas canciones"

Nico Rosa está perfectamente aclimatado a Ferrol. Está disfrutando mucho tanto de la gastronomía como de sus playas. En ello, también influye la presencia de su pareja y el buen ambiente que hay en el vestuario, donde es uno de los animadores aunque escurra el bulto. De igual manera, al igual que hicieron varios de sus compañeros no le gusta el DJ que hay.

¿Qué sitio recomendaría?

Para ir a comer me gusta mucho O Pincho u O Galo. Hay muchos lugares ricos para ir a comer. Por suerte, tiene cine porque donde estaba antes yo no había centro comercial. Me gusta ir mucho al cine con mi novia.

¿Qué hace para relajarse?

Los días que hay doble sesión de entrenamiento apenas te puedes relajar y estás en casa. Como mucho echas una siesta después del almuerzo y sino aprovechamos el día para ir a la playa con mi novia.

¿Tiene alguna manía antes de jugar?

No, la verdad que no. Soy muy simple. Intento entrar con el pie derecho antes de empezar el partido y nada más.

¿Es más de series o de películas?

Antes era mucho más de películas, pero ahora con mi novia estamos viendo muchas series. Así que ahora mismo soy de series.

Alguna canción favorita.

Con el DJ que tenemos en el equipo no puedo poner muchas canciones, pero me gusta mucho la cumbia argentina. En el vestuario no se escucha tanto, pero de vez en cuando intento meter “Amor de Vago”.

Los tres veteranos del equipo, Iván Rumbo, Rubén Orzáez y Víctor Montes, criticaron al DJ del vestuario.

Bueno (ríe). No importa porque estamos bien. Que siga poniendo música él que nos está yendo bien por suerte.

Tanto Rubén como Víctor le señalan como uno de los más bromistas. ¿Quién es para usted?

Novoa o Rubén tienen lo suyo (ríe). En el último viaje nos hizo reír mucho Novoa, así que ellos dos se llevan el MVP. Aun así, en este vestuario no hay seriedad (ríe).

Otra de las polémicas fue sobre la vestimenta. ¿Qué tiene que decir?

El que mejor estilo tiene, aunque esté nublado, es Dennis (Berthod). Siempre le mete unas bermudas o unos anteojos de sol. El que peor viste, dándole la razón al capi, es Rubén.

¿Con quién te irías a una isla desierta?

Uff (ríe). Me iría con Turbi porque me llevó muy bien con él. Pasamos mucho tiempo juntos y tenemos buena conexión.