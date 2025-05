Rubén Orzáez descubre su lado más personal: “Hay que intentar no pensar siempre en el deporte”

Rubén Orzáez sabe que la clave del éxito es desconectar y disfrutar de la vida. Eso intenta hacer en el vestuario de O Parrulo. El madrileño, siguiendo el ejemplo de Iván Rumbo, revela algún secreto del vestuario, a la vez que corrige alguna afirmación de su capitán.

¿Qué sitio recomendaría en Ferrol?

Hay muchos sitios a los que ir. Con mi familia, a que le gusta mucho comer, vamos a muchos restaurantes. A mí me gusta es el De Manuel. Es una parada obligatoria después de cada partido. Otros sitios para visitar, es la playa de San Jorge o la de Doniños. Ir ahí me viene bien para desconectar. Hay que intentar no pensar siempre en el deporte.

¿Tiene alguna manía antes de jugar?

La verdad es que no. Al principio sí que tenía manías. Si salía titular, quería saludar a mis compañeros de banquillo con las manos arriba, pero se me han ido quitando.

¿Hay alguna canción que le motive?

La verdad es que no soy de escuchar música porque en el vestuario la pone Gabri (Morgato). Es malísima y me da dolor de cabeza (ríe). Prefiero estar de broma antes de empezar el partido.

Iván Rumbo también se quejó de él.

Rumbo y yo somos de otra época y nos gusta otro estilo de música (ríe). Son gente más joven y escuchan otras cosas. Muchas veces me da dolor de cabeza y le digo: ‘Gabri, por favor, quita esa porque es horrible’ (ríe).

También le señaló como uno de los más bromistas, pero ¿quién lo es?

Me gusta estar de cachondeo. Siempre es bueno que el grupo se divierta. Para mí Nico es una persona muy graciosa. Aunque como dijo Rumbo, a todos nos va la broma.

El capitán indicó que es uno de los que peor viste.

Eso es porque él es más viejo que yo y no entiende (ríe). Ya vi que me metió ‘palos’, pero en el fondo me aprecia. Es verdad que para la ropa soy un poco desastre. Me pondría en ese ranking de los que peor viste.

¿Quién es el que mejor viste?

Puff, es que no me vestiría como ellos (ríe). Es verdad que David Novoa es un poco como yo. Estaría en el top de los peores, pero hay gente que se viste bien. A mí me gusta el estilo que tiene Gabri, pero es más fácil vestir bien con el morenito de la playa (ríe).

¿Con quién se iría a una isla desierta?

Me iría con Rumbo sólo para tocarle las narices (ríe). Sé que él que no se iría nunca conmigo, pero intentaría irme con él para amargarle (ríe). Iríamos al sitio más escondido del mundo para tenerle amargado. Llevamos muchos años juntos y él es una persona muy tranquila y le suelo desesperar.