Rubén Orzáez, jugador de O Parrulo Ferrol: “Estamos preparados para jugar los playoffs y pelear por el ascenso”

A pesar de haber vivido muchas cosas en el mundo del fútbol sala, Rubén Orzáez también pasó por un momento malo cuando comenzó la temporada. No era capaz de conectar con sus compañeros en pista. Sin embargo, una charla con su entrenador, Gerard Casas, cambió todo y ahora es uno de los más destacados. Al principio de la temporada parecía que le costaba entenderse con sus nuevos compañeros en las acciones a balón parado. ¿Cuánto trabajó para corregirlo?

La verdad es que eso me afectó mucho en la primera vuelta. De hecho, un día hablé con Gerard de que no estaba tomando buenas decisiones en los saques. Creo que era más fallo mío que de mis compañeros. Ellos conseguían la línea de pase y yo estaba mirando a otro lado o sacaba a otro que estaba más cubierto. A partir de esa charla, me transmitió mucha confianza y ahora estamos encontrando muchos goles de estrategia que son muy importantes. ¿Siente que tiene el poder de cambiar el partido a través de esas jugadas de estrategia?

Bueno, no es cambiarlo yo, pero sí que es cierto que en un deporte como es el fútbol sala, que es de dinámicas, un gol te puede cambiar mucho. Como nos pasó el otro día en Alzira, que un gol de ellos nos bajó el ánimo. Un gol de estrategia puede cambiar mucho el partido. Pero no sólo destaca como asistente, sino que es uno de los máximos goleadores del equipo.

Yo creo que es ahora en la segunda vuelta que parece que estamos marcando más gente (ríe). Otros años sí que metí más goles, pero todavía quedan partidos. Creo que todos lo que queremos es ganar. Si podemos elegir, que sea uno el que meta los goles, que sea Nico (Rosa) para que se lleve el pichichi, que sería algo bonito, no sólo para él, sino para todo el grupo. ¿Hay alguna apuesta sobre si se lo va a llevar?

No, no (ríe). Sabemos que para él es importante, pero no lo comenta porque prefiere que el equipo gane. Estoy seguro de que cambiaría el pichichi por un ascenso.