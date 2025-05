Nico Rosa, jugador de O Parrulo Ferrol: “Sin ningún tipo de duda, cambiaría todos mis goles por lograr el ascenso”

Nico Rosa (Buenos Aires, 1998) es un jugador que siempre pone al colectivo por encima de las individuales. El argentino tiene muy claro cuáles son sus prioridades y es que a pesar de ser el máximo goleador de Segunda División, cambiaría cada una de las dianas que anotó para que O Parrulo Ferrol logre el ascenso a Primera División “porque tanto el club como la ciudad se lo merecen”. El pívot no tiene ninguna duda de que el equipo lo va a conseguir, pero para ello también reclama el apoyo de la afición en el primer encuentro de los playoffs ante el Inagroup El Ejido.

Enhorabuena por haber entrado en el playoff.

La verdad es lo que estábamos buscando después de la segunda gran vuelta que hicimos. Nos lo propusimos y con esfuerzo y dedicación de todos, lo conseguimos.

Quién se lo iba a decir a principio de la temporada cuando llegaron a estar en posiciones de descenso.

Sí. Esta es una liga muy pareja y cualquier error cuesta mucho. Como dijiste, en la primera vuelta estábamos cerca del descenso, porque si ganabas tres partidos seguidos mirabas hacia arriba y si perdías dos te hacían mirar hacia abajo. Por suerte, en la segunda vuelta pudimos ajustar los detalles que no hicimos en la primera y aspiramos a más.

A pesar de esa fantástica segunda mitad de año, hubo que ir a Valencia a cerrar la clasificación y el encuentro no empezó bien. ¿Hubo algún momento de duda?

Puede ser. Nosotros intentamos mantener la mente fría porque era muy posible que pudiésemos estar por debajo en el marcador. Levante es un equipo muy bueno, que llenó su estadio. Entonces, nosotros teníamos que estar tranquilos aunque nos marcasen y así fue. Se pusieron dos veces por delante y supimos revertirlo.

Durante el choque ante el Levante, ¿pensaron en los resultados de los otros partidos?

En lo personal, a mí no me interesaba lo que pasase en otros campos. Nosotros fuimos a llevarnos los tres puntos y eso fue lo que hicimos. Para mí, si estábamos pensando en otras cosas era una distracción extra que íbamos a tener. Yo preferí mantenerme en lo nuestro y nos fue muy bien.

Jugó un papel fundamental con esos tres goles.

Pues sí (ríe). Aunque he de decir que el segundo gol fue de suerte (ríe). Gracias a Dios pude convertir el “hat-trick”. Quizá en otros partidos lo pude haber hecho y no estuve acertado en esta portería. En este caso, sucedió así. Estoy contento porque sirvió para llevarnos los tres puntos y mantenernos en la tercera plaza.

Señala que el segundo tanto que marcó fue de suerte, pero ¿cuál de los tres fue el que más le gustó?

Yo creo que me quedo con el primero. Fue el que más me gustó porque fue tras una jugada de típico pívot, en el que me pude girar y meterla.

Eso le sirvió para convertirse en el pichichi de la liga regular. ¿Qué supone para usted?

La verdad es que estoy muy contento por ello. Se lo tengo que agradecer a mis compañeros y al cuerpo técnico porque me apoyaron y ayudaron siempre. Esperemos seguir así, pero es lo que digo siempre: prefiero que el equipo gane y yo no convertir.

Al final, refuerza todo el trabajo que ha hecho, junto con sus compañeros, esta temporada.

Sí, sí. Ellos fueron fundamentales, al igual que mi familia y la afición. Todos creyeron en mí y yo se lo devuelvo dejando el cien por cien en la pista.

¿Era consciente de que en el vestuario había tantas ganas de que lo consiguiese?

Es algo que me sorprendió mucho. Bueno, no sé si sorpresa es la palabra adecuada para esta sensación. Tengo mucho agradecimiento para ellos por lo contentos que se pusieron. Pienso que lo estaban más que yo por lograr el pichichi. Incluso lo subieron a sus redes sociales. Eso me dio mucho orgullo y me dejó muy contento porque el vestuario que tenemos es muy bueno.

Siempre pone por encima de usted al equipo ¿Cambiaría todos sus goles por el ascenso?

Por supuesto. No tengo ningún tipo de duda. Sería algo muy lindo para nosotros y para la ciudad porque yo creo que se lo merece. Un club de esta magnitud se merece estar en Primera División. Ojalá se nos dé ese glorioso ascenso.

Pero no sólo aporta dentro de la pista, sino fuera de ella ayudando a sus compañeros. ¿Es algo innato?

Sí. Yo creo que eso es fundamental. Si las cosas no van bien dentro del vestuario, lo que peleamos fuera no va a salir bien ni va a gustar. Hay otras ocasiones en las que te llevas muy bien, pero los resultados no se dan. Para mí, van de la mano. Si hay buen grupo, compañerismo y trabajo, yo creo que las cosas salen.

Eso se notó mucho durante los malos momentos, en los que se le vio animando a los otros integrantes de la plantilla.

Yo creo que cada jugador es importante. Si uno está mal, se hace sentir bastante. Entonces, yo estoy un poco para ayudar, apoyar a mis compañeros y levantarlos. Como te digo, todos tiene su rol y necesitamos que estén bien para cada partido.

¿Tuvo que pedir consejo cuando esta temporada no le terminaban de salir las cosas?

Sí que pedí, porque es normal. Mis compañeros me ayudaron bastante en esos pequeños momentos de bajón. Todos me dan consejos y eso se agradece. Por ejemplo Pol (Cuairán, segundo entrenador) o los arqueros me facilitan mucho las cosas cuando voy a chutar un penalti, un doble penalti o una definición mano a mano. Me dicen los puntos débiles de cada portero y eso me ayuda mucho. Otras veces son unas palabras de ánimo que me hacen muy bien. Para mí, eso es fundamental para seguir y enfocarme en el partido.

Realmente, desde fuera, parece que son una familia. ¿Cuánto les puede ayudar en los playoffs?

Nos puede dar muchísimo. Los playoffs son partidos de detalles. Son otros encuentros totalmente distintos. No importa como te haya ido en liga, sino que estos son partidos de vida o muerte. Cada detalle o cada cosa puede ayudarte.

No es ajeno a jugar por ascender, ya que cuando estaba en la Liga Argentina logró subir con Américas del Sud.

Sí (ríe). Tuve la suerte de jugar playoff. No te diría que soy un experto en jugarlos, pero he estado en esa situación y sé que son partidos muy difíciles. También he ascendido de Segunda B a Segunda, que también es muy complicado, entonces van a ser encuentros a vida o muerte.

¿Cambia la preparación?

Sigue siendo el mismo rival al que te enfrentaste en la liga regular. Aun así te diría que unas cosas sí que varían y otras no. Siendo el mismo rival van a tener lo suyo y nosotros vamos a tener que contrarrestarlo. Va a ser un partido muy tenso. Creo que van a ser los detalles los que decidirán el resultado.

¿Cuál es el nivel de confianza que tiene el equipo ante esta eliminatoria contra El Ejido?

Tenemos mucha confianza en nosotros mismos de que vamos a ganar. Obviamente nos van a poner las cosas muy difíciles porque son un gran equipo y tienen una gran plantilla, pero nosotros vamos a hacer lo nuestro como estuvimos haciendo en la segunda vuelta. Yo creo que si estamos todos unidos lo vamos a sacar.

¿Era un rival que les gustaba o preferían otro?

La verdad es que no estábamos pensando en eso. Tocara quién nos tocara íbamos a dar el máximo. No tenemos favoritos porque los tres son grandes rivales. Lo que sí que queríamos era mantener esa tercera plaza para tener la localía en semifinales.

La afición va a jugar un papel fundamental.

Yo creo que la gente va a ser muy importante. Esperemos que llenen el estadio como lo vienen haciendo o incluso más. Necesitamos mucho su apoyo. Van a ser un jugador más y espero que se pueda acercar toda la gente que pueda y nos echen una mano.

¿Qué mensaje tiene para aquellos que todavía están dudando en acudir a verles?

Que no duden porque somos un equipo joven con una mezcla de veteranos. Vamos a dejarnos todo en la pista por el escudo y por la ciudad.

¿Está convencido de que se va a ascender?

Sí, cien por cien. Tenemos una gran plantilla y cómo venimos, podemos ascender.