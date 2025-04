Iván Rumbo: “Sería muy bonito para Ferrol que O Parrulo vuelva a jugar otro playoff”

Iván Rumbo Rodríguez (A Coruña, 1988) es una de las voces más autorizadas del vestuario de O Parrulo. Es el capitán del equipo y ha vivivo éxitos y decepciones en el fútbol sala. Por ello, quiere mantener la calma aunque sueña con jugar una fase de ascenso que está a sólo cuatro partidos de distancia por lo que “ahora es el momento de empujar porque creo que sería muy bonito para Ferrol que O Parrulo vuelva a jugar un playoff”. El ‘5’ tiene claro que hay equipo y afición para lograrlo, sólo falta rematarlo.

¿Cómo está el equipo tras ese empate ante el Ibiza?

La verdad es que el empate fue un poco doloroso porque ibas con la intención de ganar, pero sabíamos que era una pista difícil. La superficie era de goma y no estábamos acostumbrados. Aun así, nos empatan a falta de un minuto y treinta segundos para el final con un gol de rebote. Primero me da a mí el balón, luego a Diogo y después a Mati antes de acabar dentro. Ellos casi ni la tocan. Fue un poco de mala fortuna, pero seguimos en playoff y ya toca pensar en el Barça.

No es la primera vez que la fortuna os es esquiva cuando vais ganando o empatando.

Sí que da un poco de rabia porque luego echas la cabeza hacia atrás y ves que has perdido partidos por una acción de mala suerte. A lo largo de la liga, creo que es bastante justo lo que pasa. Ahora quedan cuatro encuentros y estamos metidos en playoffs, que para nosotros es un premio muy bonito. El objetivo era salvarse por todo el cambio brutal que hubo en la plantilla. Yo lo dije a principio de temporada que en la primera vuelta nos iba a costar y que en la segunda vuelta íbamos a disfrutar y así está siendo. Ahora quedan cuatro partidos para disfrutar y que la gente venga a A Malata y que nos eche una mano porque son muy importantes.

Estar en esta posición a falta de cuatro jornadas era un poco inimaginable en septiembre.

Puede ser que fuera algo un poco inimaginable, pero nosotros, desde dentro, sabíamos que teníamos un equipo con mucho potencial. También es cierto que con el cambio del cuerpo técnico entero, toda la gente nueva y joven que vino, hasta que se adapta todo eso hay que pasar un proceso. Al principio fue difícil. Yo lo sabía, la gente quizá no, pero yo sí. La segunda vuelta, si todo iba bien, sentía que íbamos a disfrutar mucho porque este equipo tiene talento. Al final, estamos quintos, metidos para jugar un playoff y quedan cuatro jornadas e0n las que dependemos de nosotros mismos.

A pesar de toda la calidad que hay en la plantilla, ¿hubo algún momento de duda?

No. Es cierto que a veces tuvimos algún resultado en el que pensabas que ibas a ganar. Si esa primera vuelta hubiese sido un poco mejor, quizá ya estaríamos clasificados. Al final, esto es deporte y nadie te regala nada. La liga está muy igualada. Tanto los de arriba como los de abajo se están jugando cosas y eso es increíble. Normalmente, quedando cuatro jornadas, siempre hay cinco o seis equipos que no se están jugando nada. Esta vez, no es así. Sabemos de la igualdad, entonces tenemos que disfrutar de estos cuatro partidos. Repito, me gustaría ver una A Malata llena porque a nosotros nos hace mucha falta y creo que ahora mismo es el momento de empujar todos juntos. Creo que sería muy bonito para Ferrol que O Parrulo vuelva a jugar un playoff.

¿Esos dos partidos que juegan en casa, contra el Barça Atlètic y el Zambú CFS Pinatar, son los más importantes?

Son los encuentros que hay que ganar sí o sí. Después, viendo que la última jornada es contra el Levante, hay que fijarse como están los demás equipos y los puntos que tienen para saber si estamos metidos o no, pero es clave ganar en casa. Cuanta más gente venga al pabellón y más nos empuje, mejor porque siempre nos da una inyección de moral y de fuerza. La verdad es que se lo agradecemos mucho. Esos dos encuentros en casa son los más importantes junto al de la última jornada. Ahí ya tendremos que hacer cuentas dependiendo de todo lo que pase antes. Puede que tengamos que ir a ganar o nos valga un empate, pero la intención es ir a por los tres puntos.

Ahora os quedan cuatro finales. ¿Hay algún rival que os dé más respeto?

Nos queda Alzira, que es un hueso duro. Sin embargo, el Levante le acaba de ganar allí. En la primera vuelta sí que veía varios partidos que nos iban a costar mucho más o que íbamos a tener mucha dificultad, pero ahora mismo, por cómo está el equipo y por las ganas que tiene, somos capaces de ganarle a cualquiera. La verdad es que Alzira es el equipo más duro, pero no les tengo miedo por el nivel de confianza que tenemos ahora.

¿Hay ganas de venganza contra el Alzira por aquel playoff que se disputó hace dos años en A Malata?

Bueno (ríe). Yo lo viví en primera persona, pero te diría que no. Es cierto que ese playoff fue un poco duro porque de los tres partidos que disputamos, el mejor que jugamos fue el que perdimos 0-1 en casa. Ahora son temporadas distintas, con otros jugadores y la verdad es que yo, personalmente, no tengo ningún tipo de problema. Ojalá nos encontremos en playoff. Eso quiere decir que estamos metidos. No creo que ni mis compañeros ni yo tengamos ganas de revancha. Es otro encuentro totalmente diferente y si nos enfrentamos, hay que intentar ganarles.

Esta semana reciben al Barça Atlétic, un rival directo en la clasificación, aunque no puedan jugar la fase de ascenso.

No la pueden jugar, pero son unos chavales muy jóvenes, con muchas piernas y que ponen las cosas muy complicadas. Aunque no se juegan nada porque no van a descender ni jugar el playoff, tienen un primer equipo al que subir y eso les va a dar más ganas a la hora de jugar. Entonces, estoy seguro de que nos van a poner las cosas muy difíciles. Nosotros tenemos que estar concentradísimos porque es un partido importantísimo para nuestros intereses.

¿Hay miedo a una posible relajación porque ellos no se jueguen nada?

No, para nada. No sé lo que opina la gente de la calle, pero desde dentro no hay ningún tipo de relajación. Sabemos de la dificultad de las cuatro jornadas que quedan. A parte, nosotros tenemos un objetivo muy claro que es meternos en playoff y que sabemos que si te quieres meter, tienes que estar al cien por cien durante los cuarenta minutos de cada partido.

¿Le van a prestar atención a los otros encuentros o no quieren distracciones?

Es cierto que quedan cuatro jornadas y hay muchos enfrentamientos directos, pero nosotros ahora mismo estamos dentro de playoff y tenemos que ganar sin mirar otros resultados. Luego, cuando acabe la jornada, pues se puede ver como está la cosa y ya enfocarte en la semana siguiente para volver a ganar. Hay que centrarnos en nosotros, lo que hagan los demás ya lo iremos viendo. Al final, cuando haces las cuentas de la lechera siempre salen mal (ríe). Es lo que le dije el otro día al equipo, que nuestra obligación es ganar. Si vences todos los duelos estás dentro. Vamos a ir partido a partido. Ahora toca Barça B. Luego ver los resultados para saber si están más cerca o más lejos, pero no nos tenemos que fijar en otros equipos.

Antes comentaba la importancia de la afición para estos dos últimos encuentros en casa. ¿Qué mensaje tiene para ella?

Lo dije desde que llegué a Ferrol. Cuando A Malata está llena, hay un aura diferente en el pabellón y eso hace que sea muy difícil ganarnos en casa porque los rivales lo notan. Si a eso le sumas que los viajes a Ferrol son largos, es un poco más fácil conseguir ganar. La verdad es que si nos ayudan, podemos conseguir algo bonito. Poder jugar otro playoff sería algo muy bonito tanto para el equipo como para la ciudad. Quien sabe lo que pasará si nos metemos porque ahí ya es soñar e intentar conseguir el ascenso.

Eso sería el broche perfecto para esta temporada.

Tal cual. Al final, pasamos momentos muy duros. Llegamos a estar últimos en las primeras jornadas y ahora estar en esta situación es algo único. Sabemos que es muy difícil, pero ahora el primer objetivo es clasificarse y después soñar con el ascenso por nosotros, el club y los aficionados.