Víctor Montes, jugador de O Parrulo Ferrol: “Ahora mismo tengo la sensación de que este equipo no tiene techo”

El cierre andaluz, aunque tuvo dudas sobre recalar en el conjunto ferrolano por su edad, le terminó convenciendo el buen hacer del club y su papel como guía y mentor de los jóvenes, aunque él no lo vea así. Víctor Montes quiere que trabajen todos los días y lo den todo para llegar hasta donde quieran porque sin ese esfuerzo, no se consigue. De hecho, él mismo asegura que todavía sigue luchando para ser mejor jugador y así poder aportar más cosas a un equipo que sueña con hacer cosas muy grandes.

¿Qué le atrajo del proyecto de O Parrulo para fichar?

Está claro que yo no tenía todas conmigo para estar en un proyecto a largo plazo por mi edad. No sabía que iban a cambiar tantas cosas en este club. Yo siempre he visto a O Parrulo en Primera, que me he enfrentado a ellos, y en Segunda. Sé que es un gran club, muy familiar, y que está muy bien estructurado. Estaba encantado con el interés. Para mí era un proyecto ilusionante. Aunque hicieron la reforma para rejuvencer al equipo y hacer la columna vertebral con tres veteranos, me dio confianza. Además, conocía a los veteranos y sabía que eran de mi perfil, de mirar más lo colectivo que lo individual. Eso es muy importante.

¿Le ayudó a tomar la decisión de venir tener ese papel de mentor de los más jóvenes?

Más que de mentor, yo les digo a los jóvenes que trabajen al cien por cien durante todos los días porque es lo que me ha hecho llegar. Si no tienes aspiraciones y no haces un trabajo diario, no mejoras. Yo aún sigo queriendo mejorar y eso lo que le aportamos los veteranos. Les decimos que tiene que darlo todo, dejar la camiseta bien sudada y hacer bien el trabajo.

Esa fórmula le ha dado mucho éxito.

Sí. Yo tuve la suerte de crecer de la mano de un club como el Jaén, que es de mi ciudad y tenía a mi familia y a mis amigos. Al final, eso me ha hecho ver que todo eso es posible. Con trabajo, un pequeñito se puede hacer muy grande. Sólo con trabajo diario y dando con la tecla de tener las características de humildad, trabajo y respeto entre compañeros es primordial para tener éxito.