Víctor Montes confirma el buen ambiente en O Parrulo Ferrol: “La sintonía bromista es el motor del vestuario”

Víctor Montes sigue el camino marcado por Iván Rumbo y Rubén Orzáez y confirma alguno de los secretos del vestuario. Además, señaló que una de las manías que tiene, el santiguarse, es por alguien muy especial y que ya no está, su padre.

¿Qué sitio recomendaría de Ferrol?

En Ferrol he estado muy cómodo. Me he adaptado muy bien. La gastronomía está muy bien. No te sé decir un sitio en concreto, pero he ido varias veces a O Pincho, que calidad-precio, está muy bien. Luego, para desconectar vamos con los compañeros a la playa de Doniños, que te hace tener una tranquilidad bastante buena. Pero todas las playas de Ferrol son muy bonitas.

¿Tiene alguna manía antes de jugar?

No te pienses que soy muy maniático. Con el paso de los años, lo que siempre hago es atarme primero la bota del pie derecho antes que la izquierda. También me santiguo siempre antes de salir a jugar porque siempre lo hago por una persona que está en el cielo, que es mi padre. Él es el responsable de por qué luchó cada uno de mis días de mi vida deportiva.

¿Tiene alguna canción favorita?

Suelo escuchar, como ya dijeron mis compañeros, la música que pone Morgato. Ellos ya han dicho todo sobre la calidad de la música que pone (ríe). Cómo dijeron Rubén (Orzáez) y Rumbo, que a veces, las canciones que pone son un poquito extrañas y sobrepasan el ritmo (ríe).También tengo que decir que nos adaptamos y pone algunas que están bien. Tanto el clan brasileño como el argentino se han hecho con el poder en el vestuario (ríe).

Aun así, se ve que hay buen ambiente en el vestuario. ¿Quién es el más bromista?

Cómo han dicho mis compañeros, en el vestuario hay una sintonía bromista. Todos somos buenas personas y eso es el motor del equipo. Si tuviera que destacar a alguien, que siempre te saca una sonrisa sí o sí, aunque haga la misma broma que otro, ese es Nico (Rosa).

¿Quién es el que mejor viste?

Puff. La vestimenta de Rubén y David Novoa es un poco peculiar, pero hay que entenderlo. Uno tiene su estilo y a ellos les gustará. Yo no soy partidario de ese tipo de vestimenta. Estoy más como Rumbo. Si tengo que escoger a uno que viste bien, sería Morgato, pero es como dijo Rubén, que tiene la percha (ríe).

¿Con quién te irías a una isla desierta?

Uff, esa es complicada (ríe). La verdad es que mi estancia en Galicia me ha hecho ser un poco más autista de la que era y es difícil. Con el compañero que más planes hago o con el que más deconecto sería con Rubén.