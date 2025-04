Iván Rumbo desgrana el vestuario de O Parrulo Ferrol: "Somos un equipo que nos gusta bastante la broma"

Una de las claves por las que O Parrulo está teniendo tanto éxito es por el buen ambiente que hay en el vestuario. Iván Rumbo desvela algunos de esos secretos.

¿Qué sitio recomendaría de Ferrol?

Me gusta mucho ir a la playa de Doniños a comer con mi tupper y estar dos horitas al sol. Para mí es el sitio más tranquilo para relajarme y pasar el rato.

¿Tiene alguna manía?

Tengo alguna que otra (ríe). En el vestuario, cuando veo zapatillas que están del revés, las tengo que poner bien. También tengo otra y es que Gonzalo (Santa Cruz) siempre tiene que estar a mi lado en el vestuario. Esas son algunas de las que tengo.

¿Es más de series o de películas?

La verdad es que últimamente estoy viendo poco, pero me gustan más las pelis. Si me tuviese que quedar con una sería con la saga de Harry Potter. Soy muy fan. Como mínimo las veo una vez al año.

¿Tiene alguna canción favorita?

La verdad es que no tengo canción favorita. Obviamente escucho música, pero el tipo de música que escucho no le gusta a nadie (ríe). Tampoco tengo nada en especial.

Imagino que no será el DJ en el vestuario.

No, no (ríe). Es Morgato y es horrible (ríe). Nos pone reggaeton, pero uno muy raro. A veces está bien, pero otras es extrañísimo.

¿Quién es el más bromista?

Es complicado. Rubén está todo día con la broma. En general, tenemos un equipo bastante bromista. También te diría Morgato, Turbi, que aunque está a la callada también le gustan bastante, Mati (Starna) y Ángel Padín, nuestro preparador físico.

¿Y el más serio?

Te diría que yo. No serio, pero soy el más mayor. Podría serlo yo.

¿Quién es el que peor viste?

Ufff. Puede ser Dennis (Berthod) porque cada vez que sale un rayo de sol se me pone en chanclas aunque sea enero. Pero el que peor viste, sin duda, es Rubén. Eso sí, las cosas de Dennis...

¿Con quién se iría a una isla desierta?

Con Rubén fijo que no porque es muy pesado (ríe). Yo creo que con Mati porque ya compartimos vestuario y ahora estamos viviendo juntos. Somos los dos muy tranquilos. Creo que sería con él o con Turbi.

¿Qué lugar escogería?

Creo que me iría con Mati a Indonesia. Es un sitio exótico. Como en estas vacaciones me voy con mi novia a Cancún, pues para ir a otro sitio me voy a la otra punta (ríe).