David Novoa, jugador de O Parrulo Ferrol: “Ganar el domingo sería de los mejores regalos de cumpleaños de mi vida”

Si jugar una final por el ascenso ya es emocionante, más lo es que coincida el día de tu cumpleaños. Eso le pasará este domingo a David Novoa (Bevanente, 2002), que cumplirá 23 años en el primer partido que enfrente a O Parrulo contra el Málaga Ciudad Redonda. Para él, no habría mejor regalo posible que una victoria. Por ello, tratará de darlo todo, aunque las piernas fallen, para alegrarse él y toda la afición del conjunto ferrolano.

Lo primero de todo, ¿cómo está tras el enorme esfuerzo realizado el martes?

Estoy un poco cansado, pero si te hablo en mi nombre y en el de todos mis compañeros te digo que estamos ilusionados y con muchas ganas de trabajar para conseguir ese objetivo final que es el ascenso.

El descanso es clave para afrontar la final.

Desde luego. Con los viajes tan largos en autobús como fueron a El Ejido son situaciones fastidiadas porque te hacen acumular mucho cansancio. La recuperación es clave. Es el factor fundamental para poder estar al cien por cien.

¿Qué hace para recuperar?

Intento comer bien y hacer lo que nos dice el preparador físico. También descanso siempre que puedo. Trato de seguir las rutinas que llevamos haciendo toda la temporada para poder jugar mejor.

También ayuda jugar en casa para tener esa energía que les pueda hacer falta.

Sin duda. Jugar en casa, en A Malata y más como estaba el otro día, que estaba a reventar, es un plus. Es un factor que nos beneficia muchísimo. Es un orgullo tener estos dos partidos en casa porque tienes ese extra para dar.

El martes jugó un grandísimo partido, estando involucrado en varios goles. ¿Se crece ante ese tipo de partidos?

Al fin y al cabo tú juegas todo el año por un objetivo. En nuestro caso, a principio de temporada, era mantener la categoría, pero ahora te ves metido en una semifinal de un playoff de ascenso con el pabellón lleno y eso te motiva muchísimo. La verdad es que te dan muchas más ganas de correr, de encarar y ser atrevido. Te sientes otro jugador con A Malata a reventar. Te diría que sí, que te creces un poco más.

Da un gusto tremendo tener a nuestra afición porque nos dan mucho

Además, ante El Ejido salió todo casi perfecto. La pena fue que no consiguió marcar.

La verdad es que ahora mismo estoy muy bien, tanto físicamente como mentalmente, y me encuentro muy bien jugando. Tengo que darle las gracias al preparador físico porque me ha estado ayudando mucho. Gracias al estado de forma en el que estoy, me encuentro súperbien y muy a gusto dentro de la pista.

¿Esperaban lograr ese 6-0?

No (ríe). Todos sabíamos que era un partido muy complicado aunque jugásemos en casa con el factor cancha a favor. Era un equipo con mucha experiencia, muy fuerte y muy completo. Hicimos un partidazo y muchos méritos para conseguir ese resultado.

La afición estuvo increíble.

El primer año que jugué aquí, también conseguimos la clasificación para el playoff contra el Alzira y la verdad es que ese día A Malata fue una caldera al igual que el otro día. La verdad es que es un orgullo tener esa afición y nos dan esa ventaja para poder ganar.

Antes mencionó el factor cancha. ¿Qué importancia le da?

Jugar aquí es un gusto. La afición nos ayuda muchísimo. Poder jugar el primer partido en casa, el segundo fuera y, si hiciera falta, un tercero otra vez aquí es una ventaja increíble. Da un gusto tremendo tener esta afición. Es un orgullo porque nos dan mucho.

Enfrente estará el Málaga, que viene de eliminar al gran favorito. ¿Les da más respecto por esa situación?

No. Al fin y al cabo nos centramos en nosotros mismos, en trabajar y en seguir mejorando. Esto es una final y el que menos regale y menos falle, se va a poder llevar la final. Será muy equilibrada e igualada, pero sobretodo muy emocionante.

¿Tuvo tiempo para seguir su eliminatoria ante el Alzira?

La verdad es que no los he seguido mucho. Sí que le preste atención a cómo iban en determinados momentos, pero estaba centrado en lo nuestro. No he tenido mucho tiempo para verlos. Estoy centrado en mí, en nosotros y en nuestro trabajo para sacar esta final.

La final será muy equilibrada e igualada, pero sobretodo emocionante

En la liga regular lograron vencer los dos duelos, ¿ahora en los playoffs será igual?

Yo creo que no. Serán partidos muy intensos en los que será importante no cometer errores. En liga, no nos han conseguido ganar todavía, pero ahora son otro tipo de partidos. Se igualan las fuerzas y puede pasar cualquier cosa. El que menos falle, será el que se lo lleve.

Ante el cansancio que acumulan, la cabeza y el corazón tendrán un mayor protagonismo.

Estos partidos, aparte de jugarlos con las piernas, lo juegas con la cabeza y el corazón. Llevo aquí tres años y Ferrol es como si fuese mi casa. Estoy superagusto y me encuentro superbien. Estoy muy ilusionado con estos playoffs y para que el primer punto se quede en A Malata.

El primer partido de la final se juega el día de su cumpleaños. ¿Qué significa para usted?

Para mí es un regalo. Es un regalo tener este partido el día de mi cumpleaños. Como logremos ganarles sí que va a ser un regalo de verdad. Podrá ser de los mejores regalos que me pueda pasar en la vida.

No habría una mejor manera para celebrarlo.

La verdad es que no (ríe). Sería el mejor regalo de cumpleaños que me hayan hecho en la vida. Estoy deseando que llegue mi cumpleaños para poder jugar esa final y que ese primer punto me sirva de regalo para poder encarrrilar la eliminatoria.

Nos vamos a dejar todo lo que tengamos dentro para conseguir el ascenso

Imagino que vendrá su familia y amigos para apoyarlo.

Si no fuese por mi familia no sé qué sería de mi (ríe). Les doy las gracias por estar siempre apoyándome, sobre todo en estos momentos en los que tienes que estar muy bien de cabeza y centrado. El esfuerzo que están haciendo, al ser yo de Benavente, en venir cada dos días es de agradecer.

Tiene un mensaje para ellos y para la afición de O Parrulo.

Les invito y les digo que les necesitamos. El primer gol de la eliminatoria lo mete nuestra afición reventando A Malata. También les puedo decir que vamos a trabajar al máximo y no nos vamos a dejar nada dentro de nosotros para conseguir ese primer triunfo.

¿El ascenso sería un sueño?

Pues sí. Ahora lo tengo como un sueño. Ya he jugado otros playoff de ascenso y no se me pudo dar. Creo que este deporte me tiene que dar algo a mí y espero que sea el ascenso. Ahora mismo mi principal objetivo es conseguirlo con O Parrulo.