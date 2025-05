Gabriel Morgato, jugador de O Parrulo Ferrol: "Sin esa mala racha que tuvimos, no estaríamos en esta situación"

A pesar de su corta edad, el brasileño ya ha vivido en cuatro países (Brasil, Italia, Kuwait y España), pero son el primero y el último los que ocupan un lugar especial en su corazón. En concreto, Morgato se enamoró de Ferrol, ya que le sorprendió la cercanía de la gente y sus playas. ¿Cómo está viviendo su primera temporada en Ferrol?

La verdad es que superó mis expectativas. No esperaba que fuese a ser así. Al principio, las primeras veces que salí de casa no me encontré tan cómodo como me encontré aquí en Ferrol. Estoy disfrutando mucho con mis compañeros aquí y de la ciudad. Hay muchas diferencias con São Paulo.

Sí (ríe). Sao Paulo es una ciudad muy grande, con muchas personas y muchos edificios. Es muy diferente, pero también me encanta. Esta es una ciudad más pequeña y estás más cerca de la gente. Puedes ir a la playa a relajarte. Me encanta estar aquí. ¿Cómo se gestó su fichaje?

Yo estaba jugando en Kuwait y hablé con mi representante de que mi sueño siempre había sido jugar en España. Cuando acabó la temporada allí, me dijo que tenía una oportunidad aquí y ni me lo pensé. Me vine de inmediato. Jugó en varios países. ¿Qué diferencias notó?

En Brasil es un juego muy individual. Tienen muchos jugadores de uno contra uno, son muy buenos y tienen algo de táctica, pero no como aquí. En Italia también hay grandes jugadores. Tienen táctica, pero hay mucha más fuerza y jugadores individualistas. En Kuwait hay mucha fuerza, mucha velocidad y muy poca táctica. Allí, si no estás bien físicamente, sufres bastante. Aquí aporta un poco de cada país.

Sí (ríe). Quizás un poco más de uno contra uno porque hay mucha táctica y me costó adaptarme mucho a las jugadas, en parte también por el idioma. Pero todos me ayudaron con eso porque si no estás atento, puedes perder un partido (ríe). Por eso aquí los detalles cuentan mucho.