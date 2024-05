Punta Arnela: de los 30.000 visitantes de FIMO a su próxima metamorfosis en la Ciudad del Deporte

Hubo un tiempo en el que Ferrol presumía de Feria Internacional de Muestras del Noroeste (FIMO). El recinto ferial de Punta Arnela acogió 51 ediciones de un evento que puso a la ciudad naval en el mapa y que desde 2013 no volvió a celebrarse, dejando a su paso el deterioro más que evidente de unas instalaciones que ahora cuentan los meses para empezar su metamorfosis en la ambiciosa Cidade do Deporte que impulsan el Concello y Xunta de Galicia.

Sus casi 50.000 metros cuadrados se construyeron en el año 1959 y la primera Feria de Muestras se celebró en 1963, llegando a ser decana de Galicia y logrando el reconocimiento de internacional en el 86. Tras una profunda reforma de las instalaciones en los años 90, fueron múltiples los eventos que se celebraban en sus pabellones y en su auditorio: Equiocio, Ocio Nadal, el Salón Nupcial e incluso las galas anuales de los premios que otorgaba este periódico. No obstante, la crisis abierta en la Cámara de Comercio en 2014 tuvo una repercusión directa en el Consorcio Pro-Ferias siendo la puntilla para el espacio y su plantilla.

En el contexto del 25 aniversario de Diario de Ferrol, hemos retrocedido en el tiempo para ver cómo era FIMO hace un cuarto de siglo, siendo todavía Manuel Fraga —presidente de la Xunta— quien inauguró la Feria Internacional el martes 13 de julio de 1999 junto al recién estrenado alcalde ferrolano, Xaime Bello. Era aquella la trigésimo octava edición y el regidor no desaprovechó la oportunidad de pedir para Punta Arnela 200 millones de las antiguas pesetas "para completar infraestructuras y equipamientos".

Fraga y Xaime Bello durante la inauguración de FIMO en 1999 | Jorge Meis

Las comunidades autónomas contaban con su propio stand, así como también el país vecino de Portugal, que tuvo hasta un día propio, al igual que la Armada, que también tenía en el espacio unas instalaciones exclusivas. Conferencias, jornadas técnicas, demostraciones, desfiles de moda, degustaciones y conciertos se prolongaron durante seis días hasta su clausura del domingo 18 de julio, contabilizándose un total de 30.000 visitantes en menos de una semana. ¿El precio de la entrada? 500 pesetas para los adultos, con reducción hasta las 400 pesetas para jubilados.

"La satisfacción entre organizadores, expositores y público es la nota predominante en un ambiente de optimismo que, por raro en esta comarca, no dejaba de resultar sorprendente", apuntaba con retranca la crónica de este diario. Destacaban, entre las novedades más exitosas, la celebración del Salón Nupcial y el pabellón de Renfe, además de la "inauguración del edificio de usos múltiples, con su excelente auditorio". Francisco Cruz, que presidía entonces el Consorcio Pro Ferias y Exposiciones, decía en una entrevista que "tenemos el recinto ferial con el mejor entorno de los de su género en España".

Los ciudadanos aplaudieron el evento

Por su parte, en la sección de "El visitante opina", la tónica general de las respuestas de la ciudadanía era francamente positiva: "me ha gustado mucho", "ha mejorado mucho el nivel con respecto a otros años", "me ha encantado, la veo muy bonita y está muy bien organizado", "es bastante completa y se pueden comprar cosas a buen precio", "los stands están mejor preparados este año", "bastante mejor que las anteriores", "se aprecia el resultado de la inversión económica" y "me parece mejor que otras" son solo algunas de ellas.

Opiniones sobre FIMO en el número 46 de Diario de Ferrol del 17 de julio de 1999

Entre este buen balance y el proyecto FIMO 2000 que buscaba dar un impulso al recinto como sede de diversas actividades mensuales, nada hacía presagiar que 14 años después se estaría celebrando la última Feria Internacional de Muestras en Ferrol. Pero así fue. Desde 2009, las deudas millonarias de la Cámara de Comercio sumieron en el abandono las instalaciones y el Concello de Ferrol —que tenía el 45% de la propiedad inicialmente— aportó 600.000 euros junto a la Diputación de A Coruña para evitar que cayese en manos privadas en la subasta judicial que se celebró en 2015.

El deporte al rescate

Desde que se convirtió en una instalación 100% pública, hubo muchos proyectos que sobrevolaron Punta Arnela: desde el traslado de la Policía Local hasta la creación de un coworking para emprendedores, pasando por la Escola de Mobilidade; pero lo cierto es que el único uso continuado que se le venía dando era el de espacio polideportivo para diversos clubes de base, principalmente de baloncesto y fútbol, que entrenaban e incluso jugaban partidos en los pabellones, cada vez más deteriorados.

Tras un emotivo homenaje en el pabellón cinco al OAR celebrado en 2017, la siguiente portada que no tuvo que ver con su declive tenemos que ir a buscarla en plena pandemia, cuando su hall se convirtió en el vacunódromo oficial de la comarca. Con la llegada del nuevo Gobierno local de José Manuel Rey Varela, finalmente Punta Arnela atisba su transformación al formar parte del ambicioso proyecto de la futura Cidade do Deporte, que se prevé concluida en su totalidad a finales de 2027, gracias a la colaboración entre el Concello y la Xunta de Galicia, cifrada en un máximo de 15.015.571 euros, IVA incluido.

'Vacunódromo' en FIMO en abril de 2021 | Jorge Meis

Será en sus terrenos donde se ejecute la obra más costosa de todo el complejo, con una inversión que supera los 7 millones de euros, y que comenzará, presumiblemente, a finales de este 2024. Incluye la rehabilitación de los pabellones uno, dos y tres para la práctica de múltiples deportes, el arreglo del cinco para dotarlo de una pista con grada destinada a las competiciones, y la adecuación del pabellón de acceso para hacer esgrima y gimnasia rítmica. Además, se contempla una nueva piscina cubierta y climatizada en un nuevo edificio y la urbanización de todo el entorno para que vuelva a brillar y a abrirse a Ferrol como lo hacía antaño.