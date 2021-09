Too good to go: la app para salvar comida que cuenta con más de 100 establecimientos en A Coruña y alrededores

Too good to go es una app que busca combatir el desperdicio de alimentos, dando la posibilidad a restaurantes, hoteles, panaderías, fruterías y demás comercios de alimentación de vender el excedente diario de comida a través de la aplicación y que los usuarios puedan salvar packs con esa comida de calidad a precio reducido. El proceso es muy sencillo: entras en la app, buscas con geolocalización qué establecimientos cercanos tienen alimentos disponibles y los compras por poco dinero (hay packs desde 2€). Solo te queda recogerlo y disfrutar de una comida que, de otra manera, acabaría en la basura.

La app aterrizó en A Coruña hace dos años, y desde entonces no ha hecho más que crecer. En la actualidad cuenta con 134 establecimientos en la ciudad y sus alrededores. Panaderías como Farinarium, Debén, Pandelino, Habaziro o Santa Cruz; restaurantes como Wok Zang, Fujiyama Sushi Bar, A Pizza y Oogwaysushi; cafeterías como Sucre, Isabella, Vazva, Avenida; supermercados como Carrefour y Claudio. Incluso IKEA y el hotel NH Finisterre están presentes. Completan la lista otros establecimientos como ultramarinos, pescaderías, fruterías, charcuterías, jamonerías, boutiques e incluso alguna floristería. La oferta es amplísima bajo un objetivo común: evitar el desperdicio de comida.

Según explican desde la aplicación, “miles de toneladas de comida acaban en la basura a diario en todo el mundo”. “Solo en Galicia se estima que anualmente se tiran más de 170.000 toneladas de comida, según datos extrapolados de un informe sobre desperdicio alimentario de la Comisión Europea. Esto se traduce en que cada gallego y gallega desperdicia algo más de 62 kilos anuales de alimentos. Sin duda, se trata de un enorme problema que ocasiona un importante daño medioambiental contra el que hay que actuar”, explican desde Too Good to Go.

Chefs contra el desperdicio, con Iñaki Bretal (O Eirado da Leña)

Esta misma semana Too Good to Go anunció la segunda edición de su proyecto ‘Chefs Contra El Desperdicio’, que reúne a cuatro grandes chefs españoles con Estrella Michelín que han aceptado el desafío de preparar deliciosos platos antidesperdicio para concienciar sobre la importancia de hacer frente al despilfarro de comida, tanto en la alta cocina como en los hogares. Se trata de los cocineros Joan Roca (El Celler de Can Roca), Pepa Muñoz (El Qüenco de Pepa), Javi Estévez (La Tasquería) y el gallego Iñaki Bretal (O Eirado da Leña y Farmacia de Guardia), el primer estrella Michelin de Pontevedra. Cada uno de estos chefs preparará exclusivos ‘Packs Chefs’ que estarán disponibles solo durante este mes de septiembre en la app de Too Good To Go.