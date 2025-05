Un Rally Cidade de Narón con muchas novedades

Apenas quedan cuatro días para que comience una nueva edición, la número 37, del Rallye Cidade de Narón y lo hará cargada de novedades. No sólo a nivel competitivo, sino a nivel de preparación y relacionados con la seguridad.

La Plaza de Galicia fue el lugar escogido para presentar una prueba que, por tercer año seguido, volverá a ser puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto. En este emplazamiento, en el que se ubica el ayuntamiento, se reunieron los distintos responsables y colaboradores que se encargaron de organizar este rally.

Entre ellos estaban la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro; los ediles de Deportes, Ibán Santalla e Seguridade Cidadá, José Oreona; el presidente de la Escudería Siroco Narón, Antonio Sueiras; el coordinador general del evento, Moncho Padín y el responsable de seguridad y base Ramiro Fandiño; el presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso; el diputado de Deportes, Antonio Leira; el presidente de la Federación Galega de Automobilismo, Antonio Rodríguez Troitiño; el vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo, José Vicente Medina; la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el alcalde de Cerdido, Alberto Rey; el concejal de Deportes de Valdoviño, Sergio Saavedra; la concejala de Denvolvemento Social de Moeche, Cristina García; la gerente del Centro Comercial Odeón, Cristina Imaz; y los jefes del destacamento de Tráfico de Ferrol e de la Guarda Civil de Ferrol, Eume y Ortegal, Francisco Javier López Dopico y Francisco Javier Fernández González, respectivamente y el sargento Diego Arrojo.

El primero en tomar la palabra fue Moncho Padín, que agradeció a todas las instituciones su colaboración al tiempo que se acordó de los más de 300 voluntarios que ayudarán durante los dos días de la prueba. Asimismo, el coordinador del rally hizo hincapié en la labor de la Federación Galega de Automobilismo y la Federación Española con el tema de las licencias deportivas para que las autonómicas valiesen para esta carrera. "O feito de que se puxesen de acordo no tema das licencias fixo que este ano pasásemos dos 58 inscritos do ano pasado aos 83 deste ano, casi un cincuenta por cento máis, sendo unha facilidade para os participantes e tamén para a organización”.

En este sentido, el presidente de la FGA, Antonio Rodríguez Troitiño, indicó que "para nós é un orgullo chegar a ese acordo coa Federación Española polo tema das licencias. Sobre todo que poidan saír as probas do Campionato de España. Dende que estamos nós na Federación, temos moi claro que para Galicia é importante ter probas do máximo nivel".

Seguridad y sorpresas

A continuación, tomó la palabra Ramiro Fandiño, que se encargó de desvelar algunas de las novedades del recorrido, al tiempo que recalcó la importancia de la seguridad.

"Este año volvemos a estar con cinco tramos a doble pasada. Un 60% del recorrido es nuevo, esperemos que guste. Empezamos por la mañana en la zona de Somozas y A Barqueira. Después venimos al mediodía a San Sadurniño y por la tarde iremos para Cerdido y Narón", indicó al tiempo que destacó que el tramo de Sedes, el último del día, "será el que va a marcar el rally".

Respeto al tema de la seguridad, el responsable pidió a todos aficionados que "hagan caso a la organización y a toda la gente que tenemos colaborando con nosotros. Este año hay una normativa nueva en la que hay que respetar los 30 minutos antes de la salida del primer tramo y que no se neutralice ninguno y que podamos hacer la prueba completa".

En la misma línea, habló el vicepresidente de la Federación Española, que desveló una nueva aplicación para que "la organización pueda transmitir a las curvas y cunetas si hay algún tipo de incidencia, que pueden ser desde que hay demasiado público, que el coche 0 va a salir o que haya algún coche mal aparcado".

Por último, la alcadesa de Narón, Marián Ferreiro, destacó la apuesta realizada por el Concello en este evento y de la implicación de la Escudería Siroco que lograron que la prueba sea puntuable para el Campeonato de España. “Esta edición vai ter un 'shakedow' e un percorrido que xa o ano pasado tivo moito éxito, pola estrada de Castela, dende Odeón ata a ponte de Xuvia”.

La regidora también recordó que el viernes 23, como el año pasado, habrá un recorrido por la zona urbana desde Odeón hasta la carretera de Castilla, a partir de las 20.30 hasta las 21.30. Durante ese tiempo, el vial permanecerá cerrado al tráfico, ya que la idea es que todos puedan ver la caravana de los vehículos participantes. Previamente, se celebrará el 'shakedown' por la parroquia de San Xiao, de 16.00 horas a 17.30, en un tramo de 2,76 kilómetros en el que los pilotos podrán poner a punto sus vehículo.