Huelga en el servicio de limpieza del CHUF del lunes al miércoles

El servicio de limpieza del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) estará en huelga desde el lunes a las 00.00 horas hasta las 24.00 del miércoles, es decir, tres días con los que los trabajadores y trabajadoras, que apoyaron la medida, según anunció esta mañana el presidente del comité, Marcos del Río, "por unanimidade", denuncian un "exceso de carga de traballo", al tiempo que reclaman "máis persoal".

El paro afecta al Arquitecto Marcide, el Novoa Santos y el Naval. Del Río señaló que la situación viene de lejos, pero con la nueva adjudicación (a la empresa Serveo) se ha aumentado la superficie de limpieza en 3.000 metros cuadrados, además de disminuir, añadió, "as horas de presenza". "Iniciamos un periodo de negociación e de mobilización que non fixo efecto", apuntó el presidente del comité, "o que non nos deixa máis alternativa que ir á folga".

Del Río ha explicado que se reducen las frecuencias en zonas de bajo y medio riesgo "para levar esas unidades de traballo, que é como lle chaman ás traballadoras, ás novas zonas que se van abrindo, ata eses 3.000 novos metros cadrados: se antes se limpaban esas zonas a diario, agora faise unha vez á semana para poder desprazalas a eses novos espazos que están en construción".



El portavoz del comité destacó asimismo que, si bien por parte de la Xerencia "parece que hai interese por chegar a un acordo", en la firma "só hai inmobilismo". Con todo, critica la actitud del departamento de Servizos Xerais, del que, dijo, "parece que ten máis poder que a propia dirección". Así, Del Río recordó que ya en 2015 "modificou o plan de xestión intracentros de residuos para aforrarlle un traballor á empresa e ampliou o tempo de permanencia dos residuos de 12 a 20 horas". Además, calificó de "incoherentes" los servicios mínimos decretados (no hubo acuerdo sobre este aspecto) "con respecto á traxectoria deste hospital. Non entendemos esta obsesión, este fanatismo, de aforrar cartos en detrimento da calidade do servizo".