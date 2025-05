Romería "da O" en Pedroso: la importancia de mantener las tradiciones con una renovación generacional en Narón

“Hemos crecido juntos, hemos jugado aquí”, comenta la nueva comisión de la romería de la Vixe da O que este fin de semana se celebrará en Pedroso, Narón.



Son cinco amigos y compañeros que en aras de no perder aquello con lo que crecieron, han decidido tomar el relevo de unos predecesores que pusieron el listón más que alto. No solo por el cartel, que llevó a Sedes grandes orquestas, sino porque recuperaron esta tradición después de años olvidada.



Posiblemente sea esta una de las comitivas organizadoras más jóvenes de la zona. Sergio Pazos, Paula Padín, Bruno Mera, Fran Bouza y Santiago Díaz hacen una media de edad que no llega a los 25 años y tomaron la decisión de ponerse al frente de esta fiesta de la mejor manera posible: en una sesión vermú.

La idea que nació entre el calor de unos pasodobles y a la sombra de un toldo se ha convertido en un intercambio generacional de conocimientos que permite evocar “los buenos momentos que pasamos de pequeños y que nos marcaron”, asegura el grupo.



Además, esta oportunidad hizo posible crear unas sinergias “muy bonitas que permiten ver a Pedroso codo con codo, todos juntos” para que estas fiestas salgan adelante.



“No en todos los pueblos está tan unida la juventud, quizá por la dispersión”, explican al ser conscientes de que son una comisión que baja la media de edad de forma notoria. “La gente se va para las ciudades y en las pequeñas parroquias no queda nadie”, aseguran críticos. Aún así, ponen en valor otras localidades en su misma situación asegurando que, aunque sea poco a poco, las verbenas están viendo el relevo generacional que “sí que hacía falta”, explican los naroneses.



Los cinco compaginan sus trabajos y estudios con esta labor “cuando tenemos un hueco” y son conscientes de que “este año no hay días libres pero estamos seguros de que va a merecer la pena”.



En este sentido, además, han podido redescubrir su lugar de origen y también a sus residentes. “Paramos en las casa y tomamos café”, confiesan entre risas, lo que “nos ha permitido conocer una gran serie de historias. Saber cómo era antes nuestra parroquia y de la mano de los vecinos y vecinas”, explican.



Y es que no solo la respuesta de los decanos ha sido buena, sino que los de su misma edad o los más pequeños se han implicado. “Quizá en los próximos años pueda entrar gente más joven al grupo”, explican, y es que esta comisión está dispuesta a acoger con los brazos abiertos a todo aquel que quiera tomar parte en esta propuesta y “ahora que nos ven a nosotros y que no es imposible no dicen que no”.



Así, no solo cobra importancia el patrón, sino también aquellos que lo conforman desde hace varias generaciones, “sirviendo un poco de puente”, aseguran.



A partir del sábado, día 10, Pedroso contará con gaiteiros desde primera hora de la mañana, que culminará con una sesión vermú a cargo del grupo Pasión, que repetirá por la noche junto a la orquesta Ritmo Joven. La jornada del domingo, en la que habrá hilo musical variado complementando la actuación de Pontevedra tanto a mediodía como por la noche, contará con una comida en el propio campo de la fiesta, que hará de colofón para esta confraternización surgida durante los preparativos.



A pesar de que el futuro es incierto y no saben si podrán repetir el año que viene, las intenciones “están ahí”.