El despiste de dos hombres, a punto de cruzar la ría de Ferrol a pie por la AP-9, moviliza a la Guardia Civil de Tráfico

Dos transeúntes despistados protagonizaron este martes una curiosa estampa en la autopista a su paso por Narón al marchar con total tranquilidad por el ramal que va desde la rotonda de O Couto en la que confluye el vial de A Trincheira (FE-11) y la E-1/AP-9F hasta el viaducto que atraviesa la ría de Ferrol acabando en Neda.

Según testigos presenciales, los hombres caminaban por ese tramo, cuyo acceso a peatones está vetado por seguridad, en torno a las 17.15 horas. Ambos tenían rasgos asiáticos, iban vestidos de calle —por lo que se descarta que fuesen peregrinos— y portaban varias bolsas.

Un particular fue el que alertó de su presencia en la autopista al 112 Galicia, confirma el Centro de Atención a las Emergencias, desde donde se trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Narón. No obstante, cuando llegaron los efectivos del Instituto Armado los hombres ya no estaban en la AP-9 y, afortunadamente, no hubo constancia de ningún accidente en la zona.