Madrid protesta

Hoy sábado 10 de mayo de 2025 aquí en Madrid, algo empieza a cambiar. En la plaza de Colón han sido convocados por entidades de la sociedad civil miles de españoles para decir “basta ya”. Muchos ciudadanos esperaban una convocatoria para mostrar su rechazo a la situación que sufrimos en España, a un gobierno instalado en el error permanente y a una sensación generalizada de caos que se pronunció con el apagón, la ausencia de explicaciones razonables, el parón ferroviario y los vaivenes políticos a los que nos tiene acostumbrados Sánchez con sus medidas y sus cesiones a los chantajistas separatistas que han roto la igualdad entre españoles.



Por eso y por mucho más, la ciudadanía harta esperaba ser convocada por los partidos de la oposición, pero eso no sucedió. Solo actores de la sociedad civil, más de 150 entidades, se ha decidido a realizar esta convocatoria para que los ciudadanos puedan expresar su enorme cabreo con la situación y, ya de paso, dar una colleja a los partidos que los representan por su inacción. Sabemos que los números no dan para que una moción de censura pueda prosperar, pero la política de cierto nivel exige que los partidos estén a la altura de las circunstancias.



¿Hay motivos para censurar al gobierno? Claro que los hay, no sé qué más tiene que pasar. Recuerdo que Felipe González presentó una moción de censura a sabiendas de que no la ganaría en las Cortes, pero en las siguientes elecciones ganó por mayoría absoluta. España merece conocer el proyecto alternativo al gobierno actual, un proyecto que emocione e ilusione a la ciudadanía, que muestre un poco de luz al final del túnel. Creo que el PP se equivoca al no presentar esa moción, no se puede hacer oposición al gobierno haciendo “bueno” al ex ministro Ábalos para hacer malo al ministro Puente, es un error. Muchas veces he dicho que la derecha tiene un problema con la comunicación y se muestra incapaz de llegar a los corazones de los ciudadanos, creo que falta equipo y talento y, sin embargo, tengo constancia de miembros del PP con talento y capacidad que, no sé porque razón, permanecen en la sombra.



Los partidos de la oposición no convocan manifestaciones, pero tampoco presentan moción de censura, otra vez la sociedad civil ha de suplir la parálisis de estos partidos y por eso el periodista Albert Castillón está reuniendo miles de firmas en una “moción de censura ciudadana” que todos podemos firmar en Change.org con tan solo poner en Google “moción ciudadana”. Albert, desde su canal en You Tube donde cuenta con más de 200.000 seguidores, está promoviendo esta moción para mostrar la indignación ciudadana. Hay razones más que sobradas para levantar la voz y los miles de personas que hoy nos manifestaremos en Madrid seremos la representación de cientos de miles, millones de españoles que exigimos al gobierno que convoque elecciones, que nos de la palabra al pueblo para ordenar un tablero político que hoy se parece más al camarote de los Marx que a un gobierno solvente.



Sánchez está haciendo equilibrios para mantenerse en Moncloa, pero ese ejercicio circense está degradando nuestra democracia hasta extremos impensables, les recuerdo que Sánchez llegó a decir que “estaba dispuesto a gobernar sin el legislativo”, es decir, sin el más mínimo respeto a la representación de la soberanía popular, el mayor desprecio a la democracia desde 1978. Si los partidos no representan a los ciudadanos y carecen de la sensibilidad necesaria para hacer suyo el sentimiento del pueblo, la democracia será puesta en duda, perderá credibilidad. Ahora pregúntense por qué crece la extrema derecha en todo el mundo y especialmente en Europa, a lo mejor son los partidos alejados de la ciudadanía los que empujan a la gente a la polarización. ¡Ojo al parche!