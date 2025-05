Navantia estudia la viabilidad del dique cubierto

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha asegurado este viernes que el grupo naval público está estudiando la viabilidad de un dique cubierto para el astillero ferrolano, una vieja demanda de los sindicatos para aumentar la competitividad de la factoría que, con las inversiones en marcha (Fábrica Digital de Bloques, Centro de Excelencia del Gemelo Digital, etc.) había quedado aparcada.

Domínguez habló sobre esta infraestructura en la jornada "Perspectivas empresariais para a próxima década na comarca de Ferrolterra" que acogió el centro de empresas Seara de As Pontes. A preguntas de los empresarios, el presidente de la compañía pública aseguró que "Navantia entiende que es una inversión que puede ser necesaria para mejorar y para ser más eficiente" y que llevaba años encima de la mesa, aunque en su momento se esgrimió un condicionante (que hubiese un programa detrás que respaldase la amortización de la inversión, como sucede, por ejemplo, con la Fábrica Digital y la construcción de las F-110) para relegar su ejecución a un segundo plano. Por ello, y tras reconocer que ambientalmente este dique "tiene sus retos y complejidades", Domínguez apuntó que actualmente, con carga de trabajo garantizada para la próxima década, "estamos en un momento distintos a los anteriores, con oportunidades y programas en marcha. Tenemos que tomar la decisión, pero lo estamos mirando y haciendo números. Estamos en ello...", señaló.

Además, Domínguez precisó que la fabricación en Ferrol de un Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) para la Armada comenzará a principios del año que viene, un proyecto que aportará mayor ocupación en la factoría local. La decisión del Ministerio de Defensa fue trasladada el pasado mes de marzo por su titular, Margarita Robles, al concejal del PSOE Ángel Mato en un encuentro que mantuvieron en Madrid.

El presidente de Seara, José Castro, y el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, acompañaron a Domínguez en un acto que permitió ver la "preocupación" del empresariado por encontrar mano de obra en determinadas profesiones y la captación de talento. En ese sentido, Domínguez reconoció que "si hay algo que me quita el sueño es dar respuesta a todo lo que nos viene por la proa", señaló en referencia a la consecución de un pico de trabajo sostenido desde 2026-2027 y durante los siguientes cinco años. "Como se dice por aquí, me preocupa saber si vamos a dar hecho", apuntó. Con todo, anunció que Navantia está trabajando "en un programa más intensivo de FP Dual" que, precisó, "no va a ser bueno solamente para Navantia, sino para todo el ecosistema", una misión para la que va a ser "fundamental" la implicación de la administración autonómica, añadió.