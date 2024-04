Las Anpas acusan al Concello de Narón de “non escoitar ás familias dos centros públicos”

“As nais e pais dos alumnos e alumnas escolarizados nos centros públicos descoñecemos a xestión burocrática das administracións para facer efectiva unha realidade: a conciliación familiar e laboral en igualdade de condicións e oportunidades para todas as familias”. Así de contundentes se mostraron en sus redes sociales desde el Anpa O Buxato del CPI do Feal, añadiendo que “do que si somos conscientes é que, o 12 de abril de 2024, o Concello negou (...) a posibilidade de que nos orzamentos de 2024 se redefina unha partida económica para a xestión do servizo de madrugadores e almorzos, co que insto implica: garantir un servizo público de calidade”.



Tal y como se anunció días atrás, las Anpas han iniciado una serie de medidas de presión –pancartas en los centros educativos, futuras protestas frente al Consistorio, recogida de firmas...– para que el Ayuntamiento asuma la gestión de este servicio y libere a estas entidades de dicha carga.



Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego de Narón anunció también que llevará al pleno de este mes una moción en la que insta al ejecutivo a hacerse cargo del servicio. “O BNG non apoiou as emendas presentadas polo PP minutos antes do pleno dos orzamentos pedindo retirar partidas de Cultura para incluír nos mesmos outra, que consideramos insuficiente, para a xestión do servizo”, apuntó la portavoz, Olaia Ledo.



La nacionalista sostiene que “o PP era xa coñecedor da nosa moción cando presentou esta emenda, e sabía que de aprobarse sería suficiente para conseguilo”, comenta Ledo.



Por ello, y sabiendo que de aceptarse la enmienda popular los presupuestos deberían ser retirados de la orden del día, “o BNG decidiu seguir coa súa decisión asamblearia e absterse na votación dos mesmos”.



Mientras, los populares emitieron también un comunicado el fin de semana haciendo referencia a la sesión en la que se sacaron adelante las cuentas para el presente ejercicio. “El PP había presentado una enmienda para disponer de estos 43.000 euros. Un texto que, tras las reticencias iniciales de Terra Galega (TEGA), incluso fue modificado ofreciendo la posibilidad de retirar esa partida económica del ‘excesivo’ gasto en el Pazo de Cultura (2 millones de euros). Pero ni por esas aceptaron. TEGA sigue a lo suyo, gobernando de espaldas a la necesidad de la gente”, lamentó el portavoz del PP, Germán Castrillón, que apuntó a la “indiferencia” de los nacionalistas a su propuesta.

“No votaron a favor de la necesaria partida (...) pero, sin embargo, llevarán a pleno una moción solicitando este servicio. Si esto no es hacer primar intereses políticos por encima de las necesidades de conciliación de las familias naronesas, que nos lo expliquen”.