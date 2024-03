Las Anpas de Narón exigen que las administraciones asuman el servicio de madrugadores

Las Anpas de los centros de enseñanza públicos de Narón –A Buxaina (CEIP A Gándara), As Aceas (CEIP Piñeiros), CEIP A Solaina, Galatea (CEIP Virxe do Mar), CRA de Narón y O Buxato (CPI O Feal) han emitido un comunicado conjunto en el que reclaman que las administraciones públicas asuman la gestión del servicio de desayunos y madrugadores que se oferta en dichos colegios. Recuerdan que en la actualidad esta función la acometen las juntas directivas de las ANPA, función “que non nos compete nin estamos capacitados para ela”, remarcan.



Explican, además, que han mantenido recientemente un encuentro con la regidora, Marián Ferreiro, y con la edila responsable del área, Olga Ameneiro, en la que reclamaron una gestión municipal del servicio, una propuesta que fue rechazada. “A alcaldesa alega que se trata dunha competencia autonómica que o Concello non pode asumir e basea a negativa en tres informes desfavorables emitidos ao respecto polo secretario, a interventora e o servicio sociocomunitario”, especifican.



Las entidades recalcan que son ellas las que contratan a la misma empresa que imparte el servicio de comedor en los centros naroneses –gestionado por la Consellería de Educación–, las que se encargan del cobro a las familias usuarias y las que tramitan “un engorroso convenio municipal, a través do cal o Concello subvenciona parte dese servizo”.



Todas estas cuestiones, denuncian, “sobrecargan o traballo das Anpas e impídennos realizar as nosas verdadeiras funcións”. Además, advierten de dos problemas derivados de dicha situación: “usuarios excluídos por renda ou por precisar coidados específicos”.



Por todo ello, reclaman que sean las administraciones, o bien local o bien autonómica, las que asuman “de inmediato” la gestión de este servicio, que advierten puede perderse de cara al próximo curso escolar.

Postura municipal

Por su parte, el portavoz de TEGA, Román Romero, afirma coincidir con las reivindicaciones de las Anpas. “Tal e como reiteradamente trasladamos tanto á Xunta como á Fegamp, dende o Concello non podemos continuar asumindo competencias que non son propias das administracións locais”.



El ejecutivo incide en que “a pesar da gravidade (...) o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, continúa sen recibir á alcaldesa e ás Anpas para abordar este problema”, aseveró Romero, recordando que se ha trasladado dicho malestar, incluso, a la Valedora do Pobo, con el objetivo de que intermedie para lograr dicho encuentro.



El próximo martes Ferreiro mantendrá un encuentro con el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, para abordar esta problemática. “Continuaremos defendendo os intereses das nosas veciñas e veciños”.