Narón prevé aprobar el viernes unas cuentas de 37,6 millones de euros

Salvo sorpresas, el ejecutivo de Narón sacará adelante este viernes –en una sesión plenaria de carácter extraordinario– sus cuentas para el presente ejercicio, que ascienden a 37.681.368 euros. La regidora, Marián Ferreiro, presentó junto al edil de Facenda Román Romero el documento, elaborado, dijo, “co máximo realismo e responsabilidade” e incidiendo en que en el mismo se da prioridad a la “atención ás persoas, cubrindo as necesidades básicas”. Indicó, asimismo, que el presupuesto se concibe como “dinámico”, para que pueda ser adaptado a las necesidades de gasto en cada momento “no caso de que fose preciso”.

Ferreiro explicó que estas cuentas parten de la base de la “estabilidade” y remarcó el “incremento moi substancial” en el contrato del Servizo de Axuda no Fogar, “no que aumentamos nuns 400.000 euros a aportación municipal debido a que o financiamento da comunidade autónoma non permite prestalo dun xeito satisfactorio nin atender ás actuais necesidades do mesmo”.

La alcaldesa puso el foco, también, en el aumento del 30,87% en el capítulo de inversiones con respecto al anterior presupuesto. En él figuran actuaciones como la adquisición de vehículos para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis); la reposición de pavimento en varios viales de la zona rural; la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado de la carretera de Cedeira y del polígono Río do Pozo; así como de mejoras en los centros cívicos sociales de San Xiao, Doso, A Gándara, A Solaina o Xuvia. También se recogen intervenciones como la reforma de las gradas del pabellón Campo da Serra, la adecuación del de O Val para una pista de hockey o la homologación de las pistas de atletismo de Río Seco.

La instalación de marquesinas en las zonas rural y urbana del municipio y la puesta en funcionamiento del museo del molino de Xuvia forman parte también de este apartado.

Por su parte, Romero apuntó al problema que supuso para el Concello en los últimos años la asunción de competencias de otras administraciones, “un feito que lastra poder levar a cabo outras funcións ou investimentos na cidade”.

La regidora hizo hincapié en la posición “estable e realista” del gobierno municipal, apuntando a que el documento contable “está feito pensando na nosa veciñanza, a través da que poder continuar avanzando cara á modernidade e o progreso, sempre co benestar cidadán como bandeira”, sentenció.

Abstención

Las reacciones al documento presentado por el gobierno de Terra Galega no se hicieron esperar. Los grupos de la oposición emitieron sendos comunicados en los que anunciaron la postura que adoptarán en el pleno.

Así pues, la llave de la aprobación de las cuentas estaría en el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Su portavoz, Olaia Ledo, explicó que la formación, representada por tres ediles, aplicará una “abstención responsábel” en la votación, actuando “en beneficio da veciñanza” y tras haber decidido su postura “de maneira asamblear”.

Los nacionalistas censuran, sin embargo, la tardanza del ejecutivo en presentar el borrador de las cuentas y muestra su sorpresa ante el hecho de que “coa subida deste orzamento con respecto ao anterior, o investimento siga a ser inferior ao 5%”. El BNG lamenta, asimismo, que las inversiones en los últimos años solo se hayan podido sacar adelante “grazas aos remanentes e ao que dá a Deputación” y critican que se recorten pequeñas partidas para colaborar en fiestas y actividades de las parroquias y barrios.

Pese a la “mala xestión dos últimos años”, afirma que “cuns orzamentos prorrateados do exercicio anterior a veciñanza de Narón perdería máis de 2,5 millóns de euros”, un punto importante, aseveran, para tomar la decisión de abstenerse.

Negativa

Por su parte, tanto el PP como el PSdeG PSOE de Narón adelantaron su voto negativo a los presupuestos planteados por el ejecutivo naronés.

Los populares advierten de que TEGA carece de “absoluta intención de consenso” y afirma que el documento económico “blanquea a Cosma”. “Se le aporta una nueva inyección de 430.000 euros a pesar de que el PSOE solicitó la puesta en marcha de una auditoría externa para analizar el proceder de la empresa y esta propuesta fue aprobada en pleno”, explica el portavoz, Germán Castrillón, quien apunta, además, a la “escasa inversión”, que depende, asegura, “de un crédito solicitado de un millón de euros que solo aumentará la deuda”.

Por su parte, el líder socialista en la localidad, Jorge Ulla, anunció también la oposición de su partido a la aprobación de las cuentas, “logo de non atenderse as nosas demandas de asunción polo Concello do servizo de madrugadores escolares e non auditarse externamente a xestión da empresa mixta de augas”,

explicó. Ulla argumenta dicha determinación “por responsabilidade coa veciñanza”.