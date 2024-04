Narón saca adelante un presupuesto para 2024 de 37,6 millones de euros

Tal y como se preveía –tras las declaraciones de los partidos de la oposición en los últimos días–, el Ayuntamiento de Narón dio luz verde al presupuesto municipal para el presente ejercicio, que asciende a 37,6 millones de euros. Lo hizo con los votos a favor de los ediles de Terra Galega, con la abstención de los representantes del Bloque Nacionalista Galego (BNG), y el dictamen negativo de los concejales del PP y PSOE. La regidora, Marián Ferreiro, agradeció la postura del BNG, calificándola de “oposición construtiva que permite chegar a acordos beneficiosos para as veciñas e os veciños de Narón”. Por su parte, la portavoz de dicha formación, Olaia Ledo, indicó al término de la sesión que “fiscalizaremos cada euro para que sexa en beneficio de toda a veciñanza”, anunciando que exigirán “un modificado de crédito para o servizo de almorzos”.



El portavoz del ejecutivo local y edil de Facenda, Román Romero, realizó un repaso por los diferentes capítulos del documento económico, incidiendo en que está “desamparado por outras administracións ao facernos atender competencias que non son propias do Concello”.



En el apartado de inversiones, el edil naronés destacó algunas de las actuaciones previstas, tales como la reposición del pavimentos en caminos de la zona rural; la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público de la carretera de Cedeira y el polígono Río do Pozo; o la adecuación de los centros cívicos sociales de San Xiao, Doso, A Gándara y Xuvia. Romero apuntó, además, a la reforma de las gradas del pabellón Campo da Serra o la adecuación de la pista del de O Val para hockey.

“Temos sete millóns de euros en investimentos executados no ano 2023, totalmente concluido e con factura pagada, e do capítulo 1 ao 5 case alcanzamos o 90% de execución, o que demostra o gran traballo que se fai no día a día neste Concello”, aseveró.



El portavoz de TEGA acusó al PP y al PSOE de defender una postura diferente en función de si gobiernan o no, lamentando también “o nulo compromiso da Xunta de Galicia” en sus cuentas con la localidad.



La oposición a la aprobación de los presupuestos por parte de ambas formaciones fue censurada, también, por la alcaldesa. “A diferencia está en que nós gobernamos e priorizamos e a vostedes como están na oposición, todo lles vale”, aseveró Ferreiro.