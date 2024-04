Las Anpas de Narón se movilizarán ante la situación del servicio de madrugadores

Las Anpas de los centros de enseñanza públicos de Narón –A Buxaina (CEIP A Gándara), As Aceas (CEIP Piñeiros), CEIP A Solaina, Galatea (CEIP Virxe do Mar), CRA de Narón y O Buxato (CPI O Feal)– reclaman al Ayuntamiento que dé un paso al frente para que las familias del municipio no se queden sin el servicio de madrugadores el próximo curso. “Aplaudimos”, dicen, las gestiones que se están realizando para que la Xunta –que tiene las competencias en la materia– se haga cargo de esta prestación, pero inciden en que “pola experiencia vivida sabemos que iso non vai suceder a curto prazo”.



En una reunión mantenida recientemente con las familias potencialmente afectadas ante la posible supresión, las Anpas han acordado una serie de medidas de presión para que el Concello “interveña na busca dunha solución inmediata ao problema”.



En este sentido, anuncian concentraciones ante la casa consistorial, el envío de escritos reclamando el servicio, la colocación de pancartas en los centros escolares o la recogida de firmas. En cuanto a esta última, el proceso ya se ha puesto en marcha a través de la plataforma Change.org.

Las entidades ponen el foco en lo “imprescindible” del servicio de madrugadores tanto para la conciliación de las familias como para la atención social de los menores. Recuerdan que cada vez son más los Consistorios que lo facilitan directamente, citando algunos de las comarcas como los de Ferrol, Pontedeume, Valdoviño, Ortigueira, Mugardos o Cabanas.



“Lembramos que as Anpas non teñen atribución legal para xestionar este servicio que se oferta de 07.30 a 09.00 horas nos centros escolares. Porén, nos últimos anos fomos as xuntas directivas (nais e pais) as que estivemos asumindo esta función sen ter competencias nin formación”, aseveran en un comunicado conjunto. Hacen hincapié, asimismo, en que todas estas gestiones suponen un sobrecargo de trabajo, que les impide “realizar as nosas verdadeiras funcións”.