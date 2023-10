Las Anpas gallegas censuran la mala organización del transporte escolar en la comarca

La Confederación Anpas Galegas ha remitido este lunes un comunicado de prensa en el que denuncian la mala organización del transporte escolar en este inicio de curso. Aseguran que se registran “retrasos sistemáticos” y la falta de personal en algunos de los servicios, advirtiendo de que la situación cuenta con unos “claros responsables”: la Consellería de Educación y las empresas adjudicatarias del servicio.



Se trata de una problemática que afecta a la Comunidad en general y, en particular, a varios de los centros educativos de las comarcas. Las Anpas ejemplifican la cuestión haciendo referencia a lo que acontece en el IES As Telleiras o el IES Terra de Trasancos de Narón. “O alumnado de ensino non obrigatorio non ten transporte escolar, nin escolar nin público, para continuar alí os seus estudos e ten que desprazarse a outros centros”, lamentan.



Apuntan en su escrito, asimismo, a la situación del CPI Atios de Valdoviño. “Hai alumnado que agarda unha hora ata que abren as portas”, censuran.



También recogen la situación del CPI O Feal y el CRA de Narón, “con máis usuarias das que pode acoller o autobús e retrasos a diario que levan faltas de puntalidade para o alumnado afectado”, remarcan.

Responsables

“Mentres tanto, que fai a Consellería?”, se pregunta la Confederación Anpas Galegas, que critica las declaraciones el pasado curso del conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, Román Rodríguez González. “Tivo o mal gusto de dicir que eran casos puntuais e que se estaban solventando. Este ano volverá a dicir que a culpa non é deles”, remarcan.



El colectivo hace hincapié en el hecho de que es la administración autonómica la encargada de contratar a las empresas que gestionan el servicio, “quen consente un sistema caótico que só se move por intereses económicos”, lamentan.



Por todo ello y para evitar, por ejemplo, “que nenas e nenos queden abandonados na parada porque non caben no autobús”, demandan a la Consellería un transporte escolar que abogue por el “interese pedagóxico e de coidado que deben ter este tipo de servizos”.