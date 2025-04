Sanidade afirma que revisan los protocolos para proteger a los profesionales de agresiones

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha asegurado que la Consellería está "haciendo una revisión de los protocolos" para tratar de "proteger a los profesionales sanitarios" de agresiones.

Así se ha manifestado a preguntas de los medios tras reunirse con la Valedora do Pobo y después de que este mismo viernes la junta de personal del área sanitaria de A Coruña entregase firmas para reclamar medidas de seguridad y protocolos para evitar agresiones.

Tal y como ha expuesto el conselleiro, el departamento autonómico "ha hecho un máximo esfuerzo" por tomar "múltiples medidas para proteger a los profesionales". Unas medidas entre las que ha mencionado la modificación de la ley de saúde, programas de educación sanitaria, así como reuniones con agentes implicados, Fiscalía, técnicos, entre otros. "Más no se puede hacer y los resultados se verán con el tiempo", ha reflexionado Gómez Caamaño.

En este punto, ha señalado que realizan "una revisión de los protocolos", algunos de ellos, ha dicho, "específicos de cada área y otros a nivel más global", aunque no ha concretado fecha de publicación.

Por otro lado, preguntado por el Plan de Recursos Humanos anunciado, el conselleiro ha avanzado que están "en la última fase" y que ahora se está "analizando globalmente".

Reunión con la valedora

Tanto las agresiones a sanitarios como el plan de recursos humanos han sido temas tratados en la reunión que el conselleiro ha mantenido con la Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, este jueves en la capital gallega.

Además, otro de los asuntos de los que han hablado y que generan más quejas han sido las listas de espera, así como "la falta de profesionales".

En concreto, el conselleiro, que ha calificado la reunión de "fructífera y pertinente", ha trasladado que informó a la valedora de "todas las medidas" que implementa la Consellería para "intentar agilizar y mejorar los tiempos de atención", además de "por qué se producen" las listas de espera.

Asimismo, a preguntas de los medios tras la reunión, Gómez Caamaño ha reconocido que las pruebas complementarias "generan mucha inquietud en la gente", por lo que ha destacado que la Xunta quiere "hacer una especie de proyectos específicos en relación a tiempos de espera a determinadas pruebas" de este tipo.

"Tenemos un problema de una organización que puede ser mejorable desde el punto de vista de eficiencia del sistema. Hay muchas pruebas que se podrían acelerar haciendo pequeñas modificaciones. Sabemos que si mejoras los tiempos de espera de pruebas complementarias la percepción es mejor, sin ninguna duda", ha subrayado.

Mejorar la comunicación

En cuanto a la comunicación de las derivaciones a centros concertados, el conselleiro ha apuntado que "hay que mejorar la comunicación" y explicar "por qué son esos tiempos de espera y los mecanismos que se tienen cuando te quieren derivar a un concertado y las implicaciones que eso tiene".

"La mayor parte de los problemas, la gente si tiene buena información, el grado de queja siempre es bajo", ha manifestado antes de insistir en que deben "mejorar la comunicación del tiempo de espera no estructural, que la gente que esté ahí explicarles cuál es el mecanismo real para pasar a una lista estructural".

En esta línea, Gómez Caamaño ha lamentado que "hay mucha gente" que está en esas listas de espera y "realmente no tiene que estar".

Sobre esto, a preguntas de los periodistas, el conselleiro ha detallado que hay ciudadanos que "en un momento se los metió en una lista de espera que igual no le hace falta la intervención en este momento", ejemplificando casos como gente que se llama para operar "y no quieren, por el motivo que sea", que no pueden operarse por un motivo médico de otro tipo, que se les ofrece operarse en un concertado y quieren uno público, o que se le ofrece en un público y quieren en otro.

También ha aseverado que la Consellería comunica los tiempos de espera "adaptándose a la normativa". "Nosotros no mentimos, los datos son los datos; no engañamos".