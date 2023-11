La Xunta ofrece a los trabajadores de Einsa formación para su reinserción

A falta de unas horas para que finalice el plazo otorgado por la dirección de Einsa Print para la negociación del ERE (expira el día 30), los representantes de los trabajadores junto con responsables de los concellos de As Pontes y Pontedeume, afectados por la medida, se trasladaron nuevamente ayer a Compostela para reunirse con responsables de la Consellería de Industria y la propia conselleira, María Jesús Lorenzana, en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia, donde también acudieron responsables del Ministerio de Industria.



En el encuentro “ofreceuse a posibilidade de articular un plan social composto por cursos formativos orientados á recapacitación do plantel de traballadores e traballadoras a outros sectores produtivos”, como destacaron desde el Concello pontés, al tiempo que informaron que “buscando a maior efectividade desde proxecto, comprometeuse a organización e o deseño do plan nun ente xestor do que participarán a Consellería de Emprego e a patronal, así como as distintas centrais sindicais, co obxectivo de procurar accións formativas específicas, orientadas ás demandas, opcións e posibilidades de emprego ás que poidan optar nos distintos sectores industriais da zona”.



Lorenzana subrayó que la Xunta pone así a disposición de los trabajadores “todas as ferramentas coas que conta a Administración autonómica para garantir a súa formación e recolocación”. El Concello pontés informó tras el encuentro que “tanto o Ministerio de Industria como os concellos das Pontes e Pontedeume ofrecémonos para colaborar na posta en marcha do plan social de formación, desde o marco dos nosos respectivos ámbitos de competencias en materia de industria, emprego e formación”.



Por su parte, Daniel Pena, presidente del Comité de Empresa, explicó que tras ese encuentro, en el que solicitaron que intermediaran para lograr una ampliación del plazo de la mesa de negociación, hubo otro con la empresa en el que “non se avanzou nadiña, seguen nas mesmas que nas anteriores reunións, e sosteñen que o prazo non se vai ampliar”.



Pena aseguró que tienen intención de volver a tomar las calles (posiblemente mañana) de As Pontes en una nueva manifestación. Asimismo, esta tarde se entrevistarán de nuevo en Santiago con la empresa para incidir en la posibilidad de mejorar las indemnizaciones, especialmente en los operarios mayores de 55 años, aunque albergan ya pocas esperanzas.