El Expediente de Regulación de Empleo de Einsa afectará a 154 trabajadores de As Pontes

Abogados contratados por la Dirección de la firma pontesa Einsa Print trasladaron ayer a la parte social la ratio definitiva de trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la compañía para sus instalaciones de As Pontes y Madrid. Así, finalmente serán 154, un 69% del total, los empleados de la factoría local los que, de no plantearse una solución, serán despedidos, mientras que en las oficinas de la firma en la capital serán ocho, de un total de 15.

El encuentro, como detalló el martes el comité de empresa durante su protesta ante la sede administrativa de la Xunta en Ferrol, tuvo lugar en las instalaciones del Consello Galego de Relacións Laborais, al parecer sin la presencia de la compañía. Se cumplen, de este modo, las previsiones de la parte social, que estimaban que la medida en Madrid apenas afectaría a la mitad de los trabajadores, mientras que el grueso de los despidos serían en As Pontes. En Pontedeume, donde se encuentra la filial logística de Einsa, no se ha anunciado ninguna medida similar.



“A empresa mantén a súa postura, entregounos nova documentación para analizar e desde o comité solicitamos outro plan de viabilidade que non pase só pola destrucción de empregos”, lamentó Daniel Peña, presidente del organismo de representación de los trabajadores.

Ronda de encuentros

Por otro lado, la Xunta se pronunció ayer respecto al encuentro mantenido el pasado martes entre el comité de empresa y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, para analizar la situación del colectivo. Durante la misma, la responsable autonómica expresó su compromiso de “analizar” la tesitura por la que atraviesa la compañía para, posteriormente, convocarla a una reunión para abordar el ERE presentado.



Asimismo, desde el comité se detalló que hoy mismo mantendrían varios encuentros con los grupos municipales de As Pontes. La parte social había anticipado el martes que se había solicitado otro con el gobierno local de la villa pontesa, por lo que se desconoce si, ante la gravedad de la situación, éste también se adelantará.

Críticas populares

En paralelo a esta reunión con los abogados de la empresa, el grupo municipal del PP de As Pontes emitió un comunicado en el que agradeció al gobierno gallego su apoyo a los afectados. Asimismo, la formación se mostró muy crítica con la Diputación de A Coruña y con el ejecutivo local, a los que acusó de “mirar para outro lado” a la hora de reclamar a Madrid “medidas para impedir o desmantelamento da empresa”.



De igual modo, los populares censuraron que el gobierno local votase en contra en el pleno celebrado ayer de una moción para exigir a la Diputación y el Ejecutivo central una línea de ayudas económicas y técnicas para empresas pontesas que se encuentren en dificultades tras el cierre de la central de Endesa.