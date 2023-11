As Pontes cierra sus puertas en protesta por el futuro socioeconómico de la villa

Los comercios, locales de hostelería y demás establecimientos de la villa de As Pontes cerraron a las once de la mañana sus puertas, uniéndose así a la convocatoria de huelga general de la CIG en protesta por la incertidumbre sobre el futuro socioeconómico del municipio. El paro, de carácter parcial (la actividad se retomará a las tres), tenía como objetivo dar visibilidad a la situación del área, con muchos proyectos industriales en un horizonte no definido y el cierre de la central térmica, otrora motor económico del concello, a la vuelta de la esquina.

Asimismo, como parte de la jornada reivindicativa, el sindicato nacionalista celebró también una manifestación, con salida al mediodía en la plaza del Carmen. De este modo, más de un millar de vecinos (cantidad que fue creciendo a medida que la protesta avanzaba) participaron en esta movilización, que recorrió las avenidas de Ortigueira y Galicia, calle Rosalía de Castro y avenida de Ferrol, desde donde se volvió al punto de origen. Tras esta, los convocantes leyeron un manifiesto.