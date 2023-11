La Xunta exige al Gobierno central la modernización de la línea ferroviaria entre Ferrol y Ribadeo

Las conexiones ferroviarias entre Ferrol y el resto de Galicia son una de las grandes asignaturas pendientes de las administraciones autonómica y central. El estado del servicio, la duración de los trayectos e incluso la incertidumbre de si éstos se suspenderán en el último momento hacen de esta modalidad de transporte la menos viable a la hora de plantear un desplazamiento.



Y si una de estas líneas destaca por estas cualidades negativas es, sin lugar a duda, la de ancho métrico que une Ferrol y Ribadeo. Esta coyuntura estuvo muy presente esta mañana en el debate plenario del Parlamento de Galicia, donde el servicio de la antigua FEVE desde la ciudad naval protagonizó uno de los puntos de la sesión.



De este modo, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, a petición de su propio grupo, abordó la situación del sistema ferroviario de ancho métrico, centrándose principalmente en la ruta que conecta Ferrol con Asturias –y que enlaza también con Cantabria y el País Vasco–. En su comparecencia, Vázquez Mourelle exigió al Gobierno central que acometa la modernización de esta línea, además de “a dotación do material rodante comprometido” para “poñerlle fin ao abandono” que sufre este servicio.



Del mismo modo, la responsable autonómica cargó contra el Ejecutivo nacional, asegurando que, si bien este tren tenía demanda, carecía de “vontade política e compromiso orzamentario” para renovarlo. “As deficiencias e carencias actuais impiden que esta liña ferroviaria sexa unha alternativa de transporte que, en primeiro lugar, funcione e, despóis, resulte útil á mobilidade diaria dos cidadáns das comarcas que atravesa”, sentenció.

Importancia estratégica



De igual forma, la conselleira calificó la línea de “estratéxica”, tanto para la interconexión de las comarcas que atraviesa –Ferrol, Ortegal y A Mariña–, como para la unión de Galicia con otras Comunidades Autónomas. Asimismo, Vázquez lamentó el “importante déficit de investimentos” que el servicio sufre, recordando que había comprometidas actuaciones en el mismo desde el año 2018, cuando se produjo la moción de censura contra el entonces presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.



“Neste momento o único certo, e admitido polo Goberno central, é a dilación de ‘dous ou tres anos’ na incorporación do novo material rodante ás liñas de ancho métrico, que xa terían que estar prestando servizo”, afeó la responsable autonómica.

Agravio comparativo



Otro de los puntos en los que incidió Ethel Vázquez durante su intervención en el pleno parlamentario fue la exclusión de Galicia en la “medida excepcional” de gratuidad en el transporte público que se está aplicando en Asturias y Cantabria “en compensación ao despropósito no erro do cálculo das medidas dos novos trens” –en referencia a la treintena de vehículos que se iban a emplear para renovar el servicio de Cercanías en ambos territorios y que no pudieron entregarse al tener un tamaño inadecuado–.



En este sentido, la conselleira criticó que el Gobierno no respondiese a la petición de la Xunta para la incorporación de Galicia y de Castilla y León en el grupo de trabajo para el seguimiento de este problema, considerando que ambas áreas también se veían afectadas por el mismo.



De igual forma, la responsable autonómica también censuró la falta de respuestas, durante un encuentro el pasado octubre con el secretario de estado de Transportes, David Lucas Parrón, tanto respecto a esta coyuntura como a la entrada en funcionamiento de los futuros trenes Avril o las inversiones para incorporar Galicia al Corredor Atlántico de Mercancías.

Gran demanda



Finalmente, la conselleira volvió a insistir en que había demanda de este servicio en los concellos afectados, aseverando que el incremento en el número de viajeros del autobús respecto al año pasado dan fe de ello.



“A Xunta non se resignará a aceptar estas aldraxes e non cederá nas súas xustas demandas e esixencias”, sentenció.