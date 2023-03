La Xunta confía en que se inicie este año la fábrica de neumáticos de As Pontes

La Xunta y la compañía china que tiene previsto construir una fábrica de neumáticos en As Pontes intercambiaron información en un encuentro entre el presidente autonómico, Alfonso Rueda, y el del grupo Sentury Tire, Qin Long, en Monte Pío. Asistió también el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Francisco Conde. En la reunión, según informa el gobierno gallego, se evaluó el estado de tramitación de la iniciativa y Rueda trasladó “todo o apoio ao alcance das competencias da Administración autonómica para acompañar a Sentury no proceso de instalación en Galicia co obxectivo de que poida iniciar este ano a súa construción”.



El de As Pontes es uno de los cuatro proyectos industriales que la Xunta ha declarado como estratégicos. Esto supone, entre otras medidas, la agilización de los trámites, reduciendo a la mitad los plazos establecidos en el procedimiento. Desde el ente autonómico destacan el esfuerzo que están realizando para la agilización y simplificación administrativa de cara a captar inversiones.



La planta de neumáticos de alto rendimiento de As Pontes permitirá la creación de 750 empleos directos, explican desde la Xunta. Habrá una inversión de 531 millones y se prevé una producción anual de 12 millones de neumáticos, la mayoría de los cuales se destinará al mercado norteamericano. Esto redundará también en una mayor actividad en el puerto de Ferrol, cuadruplicando el tráfico de contenedores.



La compañía Endesa ha firmado un acuerdo con Sentury Tire por el cual se ponen a su disposición 26 hectáreas de terreno y se le facilitará la energía eléctrica necesaria a partir de nuevos parques eólicos.