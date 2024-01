O profesor da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol Marcos Míguez, novo director do Campus Industrial

Campus excelente O Campus Industrial de Ferrol acadou o pasado mes de decembro a renovación do selo de excelencia

como complexo de especialización acreditado do Sistema Universitario de Galicia (SUG) para os próximos

catro anos, ata 2028, un recoñecemento de calidade impulsado pola Xunta que naceu co obxectivo de

fortalecer as estruturas dos campus non centrais aproveitando as súas potencialidades e facéndoos máis

competitivos e especializados. Desde o seu nacemento, en 2015, o Campus Industrial local basea a súa

especialización en cinco liñas estratéxicas; a robótica, os materiais, a optimización de procesos, a

enxeñaría naval e offshore e a xestión industrial e o desenvolvemento do produto. De cara aos próximos

anos, deberá incorporar novas liñas de investigación vinculadas aos eidos da enxeñaría eléctrica e

electrónica, das telecomunicacións e da informática así como liderar a investigación a nivel nacional no

campo da enxeñaría aditiva e fabricación 4.0. O seu recoñecemento como o primeiro campus con

especialización acreditada de todo o sistema universitario español e tamén o primeiro centrado no eido da industrial naval chegou en 2021 logo dun proceso de avaliación por parte dunha comisión de persoal

experto independente, alleo ao Sistema Universitario de Galicia, intre no que conseguiu esta acreditación por un período de tres anos.