La industria emplea en Ferrolterra a 440 personas más que hace un año

El 35% de todo el empleo industrial creado en la provincia a lo largo del último año tiene su residencia en Ferrolterra. Los datos de afiliaciones a la Seguridad Social presentados por el Instituto Galego de Estatística –IGE– indican que el número de trabajadores dedicados a las actividades del sector secundario –exceptuando la construcción, que se cuenta aparte– aumentó hasta las 56.296 en los concellos de A Coruña, es decir, 1.252 más. De estas, 440 viven en los municipios de Ferrol, Eume y Ortegal.



El tirón del sector naval explica esta tendencia que seguirá subiendo en los próximos años. El pasado 25 de abril, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, durante el acto de puesta de quilla de la F-112 y corte de chapa de la tercera unidad de la nueva serie de fragatas para la Armada española, apuntaba que, por primera vez en la última década, eran más de 5.000 las personas que entraban a trabajar en el astillero ferrolano. Si la comparación se establece, precisamente, con respecto a 2015, son ahora 614 empleos industriales más que entonces.

Ferrol y Narón

Aunque no en todos los municipios se produce un incremento de los puestos de trabajo asociados a la industria, los concellos en los que el peso de este sector siempre ha sido significativo –Ferrol, Narón, As Pontes, Fene o Valdoviño, principalmente– han visto como a lo largo de los últimos doce meses el número de cotizantes ha aumentado: 166 en Ferrol –que suma 2.647–; 133 en Narón –hasta los 2.555–; 42 en As Pontes –que tiene ahora 828–; 73 en Fene –que sube hasta los 787– y diez en Valdoviño, que supera la barrera de los 400.

La mayor parte se concentra en Ferrol (166 más) y Narón (133), pero Fene y As Pontes también mejoran



Actualmente, el 17,7% de todo el empleo industrial de la provincia se concentra en los veinte concellos del área de Ferrolterra, casi un punto menos que hace un año. Esta aparente contradicción se explica en la medida en que, a pesar de que hay más personas trabajando en este sector, son las actividades vinculadas a los servicios las que más han tirado del mercado de trabajo en los últimos años.



Así, siete de cada diez puestos de trabajo en Ferrolterra pertenecen a esta rama de la economía, un peso que ha subido considerablemente: pasó del 65,7 al 67,1 en el conjunto de los cinco municipios del Eume; del 73,1 al 74 en los once concellos de Ferrol y, el incremento más grande, del 57.7% de las personas afiliadas a la Seguridad Social que vivían del sector servicios hace una década al 66,6% que lo hacen en la actualidad. Curiosamente, solo en dos municipios el peso de los servicios es menor ahora que en 2015: Cabanas, con siete puntos menos –ahora representa el 64,4% de los cotizantes– y Ferrol, que estaba en el 79,3% y en estos momentos tiene seis décimas menos.



Los datos revelan que en seis municipios hay más puestos de trabajo de tipo industrial ahora que hace una década. Son A Capela, que ha aumentado en 1,5 puntos este porcentaje –ahora está por encima del 19%–; Monfero, que estaba en el 9,6 y ahora en el 11,2%; Moeche, que sube dos décimas, hasta el 17,3%; San Sadurniño, que avanza desde el 18 al 18,4 y, por último dos de los cinco concellos en los que más empleos en la industria tiene en términos absolutos: Valdoviño, que crece tres décimas, hasta el 17,2%, y As Pontes, que, tras la caída progresiva de As Somozas en los dos últimos lustros –del 34,8% ha pasado al 23,7–, ha ganado una décima y tiene un 22,6% de empleo industrial.



Por su parte, tanto en Ferrol como en Narón, el peso relativo de la industria ha perdido terreno –en la ciudad es el 13,2 por el 13,8 en 2015, y en Narón pasa del 17,6 al 16,9–. De este modo, pese a subir ambos en puestos de trabajo efectivos, la mayor subida de los servicios los ha llevado a bajar en porcentaje.

En todo caso, Ferrolterra está muy por encima de la media de la provincia –12,5%– en trabajos industriales, con la excepción de tres de los cuatro municipios de la comarca de Ortegal.