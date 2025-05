Natali Mytrofanska, portera del Valdetires Ferrol: “No hay partido fácil, pero si jugamos como siempre, ganaremos”

La portera del Valdetires es una auténtica luchadora. Abandonó su país en guerra para perseguir su carrera deportiva. Aunque tuvo dudas, el fútbol sala la recompensó en 2023 con una histórica plata en la Eurocopa. Es una habitual con la selección ucraniana. ¿Qué supone defender los colores de tu país?

Ahora más que nunca es un orgullo muy grande. Yo juego en España para poder estar en la selección. Da igual el rival que sea, lo bonito es estar con tu país y con tus compañeras. Ahora, cuando salimos con nuestra bandera, no importa nada. ¿Es complicado estar tan lejos de casa?

Sí. Lo peor es cuando son los festivos familiares porque tú no tienes a nadie aquí. Mis amigos están lejos al igual que mi familia. El deporte hace que se lleve un poco mejor. A nivel deportivo tuvo que ser increíble lograr esa plata en el Europeo.

Es una página para la historia del fútbol sala femenino en Ucrania. Ya se había logrado un bronce, pero ahora somos subcampeonas y no sé cuando se podrá repetir. ¿Puede ser en el próximo campeonato? Puede ser, pero sino, no pasa nada porque ya está escrito. ¿Confía en estar en el Mundial?

Sí, pero no pasamos por poco. No tuvimos suerte y nos toca ver el primer Mundial por la tele, pero eso no significa que no podamos estar en el siguiente. Ese es mi objetivo.