El pleno de Narón abordará la falta de personal en el centro de salud

El pleno del Concello de Narón debatirá a finales de mes, en su sesión ordinaria, acerca de las carencias de personal –sobre todo administrativo– que padece el centro de salud del municipio. Lo hará por medio de la presentación de dos mociones, una de ellas del grupo de gobierno, Terra Galega (TEGA), y otra del PSOE.



El portavoz de la primera de las formaciones, Román Romero, presentó este jueves por Rexistro el texto, en el que se insta al Servizo Galego de Saúde a reforzar la plantilla de las instalaciones; una demanda que se trasladará también, indican, a la Gerencia del Área Sanitaria de Ferrol y a la Consellería de Sanidade.

TEGA remarca el “deterioro cada vez máis evidente de atención que reciben os pacientes”, un problema que se agrava más con respecto al Persoal de Servizos Xerais (PSX), “que soporta a diario unha carga de traballo que fai que estean desbordados” y que la ciudadanía tenga que “facer longas colas para ser atendidos no mostrador”.



Desde el grupo de gobierno naronés se lamenta, además, que desde el pasado día 1 el Sergas retirase el personal de refuerzo que quedaba en las instalaciones desde la pandemia. Por ello, se insta a la Xunta a que incremente la plantilla asignada al centro naronés, “que unicamente se trata de paliar, sen éxito, co envío provisional dalgunha persoa de reforzo en períodos breves”.



Por su parte, el PSOE presentará también una moción sobre la problemática. Su portavoz, Jorge Ulla, incide en que “o colapso do noso centro de saúde non é algo novo, senón que acontece tódolos anos e que responde ao desmantelamento da sanidade pública en Galicia que supoñen as políticas do Partido Popular”.



Ulla pone el foco, además, en que en las cuentas del gobierno autonómico para 2024 “hai cero euros de investimento para Narón, o que repercute nunha precarización dos servizos máis básicos como é o de garantir o acceso á atención sanitaria”.



El PSOE, lamenta que el “desprezo do PP a Narón” pueda afectar no solamente a la calidad asistencial, “senón tamén á saúde dos veciños e veciñas” de la localidad. Por ello, exigen a la Xunta que se cubran con carácter de urgencia las necesidades del centro de salud del municipio y que se proceda a la convocatoria de vacantes y la creación de nuevas plazas en el mismo.

De lejos

Por su parte, la número 1 del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Narón, Olaia Ledo, coincide con el PSOE en que la situación de las instalaciones “existe desde a súa inauguración”.



“Só houbo un partido que non estivo o día da inauguración (...) en xullo do 2021. Denunciaba o BNG que faltaba Psicoloxía clínica e persoal administrativo. Non estiveron na foto perso si aproveitaron a visita de Feijóo para reclamar cun reparto de dípticos”, recuerda la nacionalista, que rememora, asimismo, las diversas mociones presentadas en relación a esta situación y las iniciativas llevadas por la formación al Parlamento de Galicia.



“Narón ten que ser tido en conta e os recortes do PP na Xunta levan a colapso ao noso centro de saúde. Faltan recursos e persoal médico e administrativo. Por iso denunciamos de novo a situación e pedimos ás veciñas e veciños que apoien ás mobilizacións convocadas pola Plataforma SOS Sanidade Pública. (...) Estamos convencidas, iso si, de que a partir do 18 de febreiro todo cambiará co BNG na presidencia da Xunta”, aseveró Ledo.