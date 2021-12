La comarca retornó en noviembre a las cifras de paro previas a la pandemia

La recuperación del mercado laboral en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal es ya una realidad. El último informe periódico del Observatorio de las Ocupaciones –dependiente del SEPE– correspondiente al mes de noviembre, sitúa el total de parados en los tres territorios en las 11.661 personas, un 16,52% menos que en el mismo período de 2020 (13.968) y un 2,99% por debajo de 2019 (12.021). Si bien durante los meses de verano ya se habían alcanzado cifras similares al cómputo pre-pandémico –aunque ligeramente por encima de los mismos meses en 2019–, el mes de noviembre marcó la primera mejoría de resultados interanuales previos a la epidemia global.





A nivel mensual, el conjunto de las tres áreas registró una caída del 0,55% respecto al pasado mes de octubre





De forma individualizada, la comarca de Ferrol registró 9.972 personas en situación de desempleo frente a las 11.975 de noviembre de 2020 (-16,73%) y a las 10.256 de 2019 (-2,77%); el Eume contó con 1.123 desempleados, un 15,5% por debajo del año pasado (1.329) y un 0,27% respecto a 2019 (1.126); y, finalmente, Ortegal, con 566 vecinos en el paro frente a los 664 de 2020 (-14,76%) y los 639 (-11,42%) del mismo mes previo a la expansión del coronavirus.









Descenso mensual





La mejoría en el nivel de desempleo en el área de Ferrolterra no se limitó a la comparativa interanual, sino que continúa la tendencia a la baja registrada desde inicios de verano –con la excepción de septiembre–, encadenando así su segundo mes consecutivo de descenso. Este hito es especialmente relevante teniendo en cuenta que septiembre, octubre y noviembre son meses en los que tradicionalmente aumenta el desempleo, dado que se trata de un período entre las temporadas de verano y Navidad y representan la caída en la demanda en el sector servicios –con la consecuente finalización de todos aquellos contratos temporales cerrados para estas épocas–. De esta forma, el paro descendió en el conjunto de las tres comarcas un 0,55%, siendo la caída en Ferrol de un 0,67% y de un 0,18 en el Eume. La única excepción fue Ortegal, donde aumentó el desempleo un 0,71%.



A nivel municipal –teniendo en cuenta aquellos concellos con un nivel de parados por encima del centenar dada la diferencia porcentual en resultados inferiores a este– el mayor descenso se registró en Cariño, con una caída del 4,09%, seguido de As Pontes con un 2,1% y Ferrol con un 1,24%. En el extremo opuesto se situarían Cabanas, con un aumento del desempleo del 6,25%, Ortigueira (+3,27%) y Pontedeume (+1,68%).



Por último, desde la Xunta se destacó que la caída mensual en el conjunto de Galicia fue del 0,84% frente al 2,28% de media Española. No obstante, la administración autonómica también recordó que la Comunidad acumula más meses de caídas.