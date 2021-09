Rajoy insta a dejar la demagogia para superar la crisis y critica la reforma de las pensiones

El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy ha advertido al Gobierno que para superar la crisis por la pandemia es necesario "no hacer ideología" ni "demagogia" y ha criticado la reforma de las pensiones que ha calificado directamente de "error", algo que cree que tendrá que solucionar el PP en el futuro.





En un coloquio con el presidente del PP, Pablo Casado, con el título "Progreso y empleo" en la convención nacional de los populares, Rajoy se ha mostrado convencido de que "no hay dos sin tres" y Casado será el que tenga que "arreglar" los problemas que cree que está creando el actual Ejecutivo de coalición.





Para solucionar esta situación ha dado su receta personal, que pasa por hacer una buena política económica y "olvidarse de los eslóganes, del dogmatismo, de la demagogia y del sectarismo" porque "con eso no se sale de la crisis de ninguna de las maneras", ha avisado.





"Nosotros tuvimos que nacionalizar la banca, no iba en nuestro programa electoral, pero no estábamos ahí para hacer ideología sino para resolver una crisis económica", ha afirmado, en una intervención en la que ha reivindicado en todo momento su labor en el Gobierno, con la que siempre "mejoró" lo que le dejaron.





Por el contrario, cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está cometiendo muchos errores, entre los que ha destacado el de la reforma de la pensiones. "Liquidar el factor de sostenibilidad y volver otra vez a la indexación es una equivocación", ha aseverado.





Así, ha augurado que será Casado el que tengan que "cambiar otra vez la ley" cuando llegue al Gobierno. "Tendrás que hacerlo tú, te harán una huelga, pero no te queda otra", le ha dicho al líder del PP.





Rajoy ha destacado que en el año 2050 el 37% de población de España tendrá más de 65 años, por lo que lo importante es ver cómo afrontar ese reto, una cuestión en la que "la demagogia y el juego corto no sirve absolutamente de nada", ha insistido.





En este sentido, ha recriminado al Gobierno que, en lugar de hacer el plan de reformas necesario para recuperar la economía, esta haciendo "un plan de contrarreformas" de las leyes del PP, como la laboral.





Para Rajoy la diferencia entre la crisis por la pandemia y la que él tuvo que afrontar en 2008 es "abismal" y considera que la situación actual "hace más fácil la salida que entonces", entre otras cosas por las ayudas disponibles de la UE para cuyo reparto ha pedido que haya un "plan conocido" y un organismo técnico independiente, como propone el PP.





En definitiva, ha recomendado al Gobierno hacer un buen diagnóstico de la situación y "no minimizar las consecuencias de la pandemia", algo que, según ha puntualizado, "no es ser cenizo", sino simplemente no negar la realidad porque "solo si sabes donde estás puedes tomar medidas".





Esta y otras recomendaciones "de sentido común" ha ofrecido para salir a la crisis, ante la que ha situado como "prioritario" recuperar el empleo y empezar a trabajar en la reducción del déficit público, algo que ha criticado que no está haciendo el Gobierno, del que solo ha valorado las "medidas paliativas", como las ayudas ICO y los ERTES.





Pero, en todo caso, cree que esta convención nacional el PP va a ser "un paso" en el objetivo de que el partido vuelva a La Moncloa a "arreglar lo que otros desarreglaron" y el resto son "otras historias", de las que hoy no ha querido hablar en Santiago de Compostela, su ciudad natal y donde inició su carrera política, para no pasarse del tiempo establecido.