La Xunta reivindica la innovación para modernizar la industria en la comarca

La Xunta y el Concello de Ferrol coinciden en que la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) son un “vector” fundamental en la modernización del sector industrial de la comarca. Así lo expresaron el alcalde de la ciudad naval, Ángel Mato, y la directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Patricia Argerey, durante la jornada de difusión de la Unidad Mixta de Investigación (UMI) de la Universidade da Coruña (UDC) y Navantia.





El acto, en el que también participaron el rector de la universidad, Julio Abade Alonso, y el director de Tecnologías y Transformación Digital del grupo naval, Donato Pérez de Rojas, tuvo lugar durante la mañana de ayer en el salón de actos del Campus Ferrol, aunque dada la situación sanitaria contó con un aforo limitado y, en consecuencia, también pudo seguirse en directo mediante la plataforma Youtube. Así, durante sus intervenciones, tanto Abade como Pérez de Rojas coincidieron en que esta Unidad Mixta supone la “máxima representación” de la transferencia de conocimiento y colaboración, destacando la importancia de las alianzas entre empresa privada, administraciones y centros de investigación.





Herramienta fundamental

Al valor de la colaboración entre los agentes implicados en la UMI también hizo referencia Patricia Argerey, que calificó de “ferramenta fundamental” las Unidades Mixtas de Investigación de cara a la modernización del tejido industrial de Ferrolterra. La directora del GAIN apuntó que esta clase de trabajos conjuntos “beneficia a toda a cadea de valor e, polo tanto, tamén as nosas pemes”, además de permitir identificar las “áreas de actividade con potencial para converterse en referentes” y, con ello, especializar la producción.





En cuanto a los proyectos en sí desarrollados por los dos ciclos de la UMI entre la universidad y el grupo naval –el primero entre 2015 y 2018 y el segundo desde ese mismo año a la actualidad–, Argerey recordó que “Navantia xa implementou no estaleiro algúns dos proxectos iniciados na primeira etapa”, además de adoptar otros “piloto” que, afirmó, “con total seguridade acabarán obtendo grandes resultados”. Del mismo modo, la directora hizo referencia al pacto de estado por la comarca, aseverando que la intención de la Xunta de “converter Ferrol (...) no paradigma do que debe ser o Estaleiro 4.0”, reiterando la importancia de este modelo para que las factorías de la ría ganen en competitividad para mejorar su situación en el mercado internacional.





Una UMI permanente

Por su parte, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, aprovechó su intervención para solicitar que, dados los buenos resultados cosechados en ambos ciclos, la Unidad Mixta de Investigación se convierta en un “organismo permanente”.





En este sentido, el regidor apeló a que debería contar con ”un centro estable” desde el que dar continuidad a su actividad investigadora, poniendo como ejemplo el CIS o el futuro Centro de Investigación de la UDC.