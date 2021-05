Richard Huerta: “No hay mejor promoción que la vacuna, el ritmo de vacunación es muy importante y va a condicionar mucho al sector”

El próximo 12 de mayo reabrirá sus puertas el primer hotel boutique de A Coruña. Todo está preparado en el Hilton recibir a los huéspedes, después de que la pandemia obligase a parar la actividad durante unos meses al que sin duda es uno de los hoteles más vanguardistas de la ciudad. La seguridad será el estandarte de esta nueva temporada en el que todo está pensado para garantizar estancias únicas y de gran calidad unidas a la oferta gastronómica de la cocina de Adrián Felipe. Richard Huerta, presidente de Hospeco, estará al frente de este proyecto tan esperado en la ciudad y espera que los ritmos de vacunación condicionen de forma positiva a un sector que ha sufrido mucho en los últimos tiempos.

- ¿Cómo ha sido abrir un hotel en plena pandemia?

- La previsión era abrir a principios del año pasado, pero en marzo con la irrupción de la pandemia cambiaron los planes y se ralentizó todo. El verano fue difícil en A Coruña y abrir un hotel en plena pandemia fue una experiencia diferente, intensa y, sobre todo muy dura. Han sido muchas cosas: abrir un hotel en una situación que nunca antes habíamos vivido, poner por delante la seguridad con protocolos y medidas sanitarias que en el Hilton además son muy estrictas… se juntaron un cúmulo de circunstancias que hicieron que la apertura fuese más complicada.





- ¿Cómo definiría la propuesta diferencial que ofrece el Hilton?

- El hotel es un producto diferente, boutique, en el que la tecnología y el diseño juegan un papel muy importante. Hemos intentado que cada rincón del hotel tenga su propio encanto, ha sido un proyecto muy esperado y muy mimado y entendemos que una vez esta situación se normalice llegaremos como esperábamos a nuestro nicho de mercado que sabemos perfectamente cuál es.





- ¿Confían en el turismo de proximidad?

- Entendemos que este será un hotel destino, al que la gente el fin de semana, por ejemplo, se escape a Coruña a vivir una experiencia con nosotros con la marca y con la oferta gastronómica que tenemos. El mix de todo el concepto que hemos desarrollado sí que tiene todos los ingredientes adecuados para convertirse en un hotel destino, en una ciudad como Coruña tan agradable y apetecible que gusta mucho. Confiamos en ese turismo de proximidad, bien sea gallego, asturiano o portugués. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el hotel va dirigido por semana a un público medio alto, directivos y gente del mundo de la empresa.





- ¿Cómo se complementa la oferta gastronómica del Hilton?

- Desde el principio se apostó por Adrián Felipe como director gastronómico del proyecto y es socio nuestro en la parte de restauración. Es un concepto de cocina muy mimada, quilómetro cero. Es un chef que cuida todos los detalles de cada plato, verle en la cocina es como un ritual… cómo elabora cada plato como si se tratase de un laboratorio es una maravilla. Para nuestros clientes la oferta gastronómica gourmet está enfocada acorde con el concepto de hotel, pero también hemos querido abrir esta oferta al resto de la ciudad. En realidad, toda la oferta gastronómica del hotel está abierta a la ciudad.





- Una vez iniciada la actividad con cierta normalidad, ¿cómo cree que va a evolucionar el sector?

- No hay mejor promoción que la vacuna, el ritmo de vacunación es muy importante y va a condicionar mucho el sector y los cierres perimetrales. Mientras haya cierres autonómicos será complicado mantenerse porque no vivimos solo del público local. Si no hay apertura de fronteras autonómicas estaremos siempre muy limitados. Hay hábitos de consumo que han venido para quedarse y debemos ser los primeros en aceptarlos y nos tenemos que amoldar a la realidad. El teletrabajo en parte ha venido para quedarse y eso limitará los viajes, pero la recuperación estará vinculada al ritmo de vacunas.





- ¿Cómo será la seguridad en el Hilton?

- Ahora mismo en esta ciudad todos los hoteles, y en concreto los que forman parte de Hospeco, tienen unos estrictos protocolos sanitarios más allá de lo que marca la normativa, porque los estándares y exigencias de muchas cadenas son más avanzadas de lo que se exige desde Sanidad. Medidas como geles hidroalcohólicos en las habitaciones o que todas las habitaciones que se limpien se precinten forman parte de las nuevas medidas. Cada uno tiene sus protocolos, pero todos persiguen un objetivo común: mantener la seguridad tanto de los clientes como de los empleados.