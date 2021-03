Los plazos para renovar el paro no contarán hasta que el sistema informático se recupere

Los plazos para solicitar prestaciones al Servicio Público de Empleo (SEPE) no computarán mientras el sistema de gestión del organismo no se restablezca totalmente del 'ciberataque' sufrido en el día de ayer, según han informado fuentes del Ministerio de Trabajo.

Así, el periodo de solicitud de prestaciones se ampliará en tantos días como tarde en volver a la normalidad el servicio.

Esta situación tampoco afectará a los derechos de los solicitantes de prestaciones y de subsidios y las demandas de empleo se renovarán de forma automática mientras duren los problemas informáticos.

El SEPE ha elaborado un listado con las personas que tenían cita previa asignada y están siendo atendidas telefónicamente y de forma presencial en las oficinas.

Las mismas fuentes han indicado que los expertos informáticos del Centro Criptológico Nacional, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Secretaría General de la Administración Digital trabajan "sin descanso" desde ayer para resolver el incidente de seguridad que ha sufrido el SEPE.

"Queremos dejar fuera de toda duda que no ha habido sustracción de datos y que los sistemas operativos y de gestión del SEPE, así como los servidores, no han resultado dañados por el ciberataque. Por tanto, la gestión de nóminas de prestaciones y de ERTE no se ven afectadas por el incidente", subrayan desde Trabajo.

Desde el SEPE se ha agracedido la colaboración de las comunidades autónomas que han aportado sus líneas de atención telefónica para prestar el servicio. "En el SEPE trabajamos para restablecer el servicio lo antes posible y con las máximas garantías de seguridad", concluye.