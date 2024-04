Mejora paisajística en San Sadurniño y un paso más hacia la sostenibilidad

El Concello de San Sadurniño trabaja en un proyecto de mejora paisajística que supondrá una serie de actuaciones en varios puntos del municipio y que se sufragará con fondos procedentes del Ministerio de Transición Ecológica –dentro del Convenio de Transición Xusta das Pontes–.



Tal y como se recoge en la memoria –que se encuentra en periodo de exposición pública por un periodo de 20 días–, se realizarán una serie de intervenciones en zonas “de parajes únicos y de gran belleza, en un entorno completamente natural”.

Se refiere, en concreto, a tres áreas muy próximas entre sí –situadas entre los jardines del Pazo da Marquesa y el paseo fluvial del río Grande de Xubia–: el arboreto, la huerta de conservación de frutales autóctonos ‘Carlos Fornos’ y la finca de A Cortiña.

“Trátase dun proxecto transversal porque ten bastantes actuacións diferentes. Por exemplo, temos un posicionamento claro de fomentar a agricultura ecolóxica, que sería unha vertente da proposta. Tocaremos diferentes puntos claves da xestión do territorio, todos eles integrados neste proxecto”, explica la edila sadurniñense de Axenda 2020-2030, Raquel Piñero.

Arboreto

En esta zona, el proyecto recoge, entre otros, el acondicionamiento de los caminos peatonales existentes; la plantación de especies arbóreas autóctonas; la formación de un bosque comestible y la instalación de nuevas figuras y elementos en la ‘Fraga máxica da Cortiña’.



“Iso supón unha recuperación do patromonio natural. Moitas desas especies, se non se fomenta a súa plantación, xa non se sabería que están”, indica Piñeiro.

Paseo fluvial

Jorge Meis

Al tratarse de un área bastante extensa, el proyecto recoge en este apartado una serie de actuaciones muy variadas. Entre ellas están la renovación íntegra de las pasarelas de madera o la creación de una nueva red de alumbrado público a lo largo de todo el paseo fluvial –alimentada por una instalación solar fotovoltaica–.



“Temos prevista, tamén, a mellora do estacionamento de autocaravanas”, comenta la edila.

Pazo da Marquesa

Este proyecto “multipropósito” recoge también intervenciones en los jardines del Pazo da Marquesa y sus zonas anexas. Aquí se creará, por ejemplo, un nuevo parque infantil –con juegos de madera– y se colocará mobiliario urbano, con maceteros gigantes y bancos de madera. También se restaurará el hórreo situado en las inmediaciones y se llevarán a cabo trabajos de impermeabilización en el interior del estanque situado más al sur de los jardines.



“Todas as actuacións pretenden no seu conxunto lograr a mellora paisaxística e a posta en valor dun entorno de calidade e rural”, explica la edila.

Jorge Meis

Turismo

Desde el Concello explican que ‘A Fraga Máxica da Cortiña’ es a día de hoy un lugar “de parada” que atrae a múltiples visitantes. “Con este proxecto incrementaremos ese posicionamento que xa ten, mellorando cunha intervención toda a súa contorna”.



“Non é que pretendamos centrar a política pública de San Sadurniño no turismo, pero si aproveitar, por exemplo, o filón da consecución do territorio do Xeoparque Cabo Ortegal para ofrecerlle ao visitante algo complementario; zonas de ocio e esparcemento que sexan, tamén, atractivas para os veciños e a xente da comarca”.