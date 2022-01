Tres concellos se alían para concurrir a las ayudas de transición justa

La alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy, y sus homólogos en San Sadurniño, Secundino García, y Cerdido, Benigno Galego, mantuvieron ayer una primera reunión para definir la estrategia con la que concurrirán de manera conjunta a la convocatoria de ayudas de convenios de transición justa puestos en marcha por el Gobierno central para compensar el impacto socioeconómico del cierre de las empresas térmicas, como es el caso de As Pontes.



Durante el encuentro, en el que también tomaron parte la concejala de Desenvolvemento Local de Moeche, Cristina García, y el técnico de esta área de San Sadurniño, Ignacio Fernández, se pusieron encima de la mesa varias posibilidades con el objetivo de postularlas de manera conjunta. Entre las ideas que se afinarán en un próximo encuentro están la de reforzar las infraestructuras turísticas y el patrimonio natural y geológico vinculado al Xeoparque de Cabo Ortegal, por ser los tres municipios los que componen la parte interior de su ámbito, mucho menos conocida que la parte costera. Un segundo gran apartado se refiere a la mejora de servicios básicos, como por ejemplo la implementación de la equipación orientada a la recogida selectiva de la basura ante la inminente llegada del colector marrón de los residuos orgánicos.



“Presentar proxectos entre varios municipios é algo que se valorará á hora de asignar os fondos. Ademais ten toda a lóxica que non unamos por ser os tres territorios limítrofes, por ter unha estrutura social e económica similar e por compartir obxectivos e necesidades comúns”, indicaba ayer la alcaldesa de Moeche.



Por su parte, Secundino García, regidor de San Sadurniño, señaló en relación al proyecto del geoparque que “ser xa unha das dúas candidaturas oficiais por parte do Estado Español perante a Unesco é un factor que o Ministerio de Transición Ecolóxica debería ter en conta na súa valoración”.



A esta primera reunión de trabajo también asistieron representantes de GoodLife Consultores, con el objetivo de que la empresa ofrezca apoyo técnico en la redacción del proyecto final con el que los tres municipios concurrirán conjuntamente a estas ayudas.