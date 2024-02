Vecinos de Ortigueira denuncian el “caos” de la línea Burela-Ferrol

Varios vecinos de la parroquia ortigueiresa de Loiba denuncian el descontrol en el transporte por carretera, concretamente en la línea de bus que une Burela con Ferrol, de la que es adjudicataria la empresa Arriva. Sostienen que en varias ocasiones los vehículos llegan con retraso e, incluso, no pasan por la parada. “Hoy [por este miércoles] suspendieron la línea por una avería y el lunes también estuvimos esperando más de dos horas para nada. El problema es que llamas a información y no te cogen el teléfono y, cuando sí te contestan, te dicen que ya es demasiado tarde y que esperemos al siguiente bus, que es por la tarde”, explica José Antonio, uno de los usuarios.



Este vecino explica, asimismo, que no tienen otra alternativa para desplazarse. “Si un autobús no puede salir, tendrán que poner otro servicio. Lo que no se puede hacer es dejar a la gente tirada en la parada, sin previo aviso. Imagínate el que usa este transporte para ir a una consulta médica...” lamenta.



El usuario apunta, además, a que el tren tampoco es una alternativa para solucionar estas carencias de la concesionaria. “El que pasa a las 13.00 horas por Loiba viene con 60 minutos de retraso. Aquí los políticos solo aparecen para pedir los votos, pero nadie se ocupa de que el transporte público funcione en condiciones. Supongo que la Xunta es la que paga estos autobuses... Que vigilen que se cumple el servicio”, añade.



Este Diario trató de contactar con Arriva en el día de ayer sin obtener respuesta.