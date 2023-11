Los problemas del transporte público salen de nuevo a la calle en Ferrol

Mañana a las doce del mediodía la plaza de Armas vuelve a ser punto de encuentro de movilizaciones, en este caso de la Plataforma por un transporte público digno en Ferrol e comarca, de la que forman parte asociaciones, partidos políticos, sindicatos, y usuarios del servicio de autobús a título individual.



Tras una parada en la convocatoria de movilizaciones, que no en sus reivindicaciones, la plataforma vuelve a salir a la calle para denunciar deficiencias del servicio público de viajeros, especialmente en los desplazamientos entre Ferrol y A Coruña, pero también en municipios de la comarca y en las conexiones con Santiago.



Se suman, además, a otras plataformas que han ido surgiendo en toda la comunidad gallega y que han convocado para el mismo día y hora otros actos similares en distintos municipios, ya que, aseguran, el problema es común a toda Galicia.



Bajo el lema “Por tantos motivos como persoas”, la plataforma recuerda la “necesidade de resolver os problemas que rexistra o transporte na comarca”.



Entre estas críticas al servicio se encuentran: autobuses escolares llenos e insuficientes, pérdida de servicios directos hacia A Coruña cada hora; de servicios específicos para colectivos estudiantiles, trabajadores o personas que tengan que acudir a citas médicas; cambios de rutas e impuntualidad en horarios; una flota de vehículos con averías por el estado en el que se encuentran, o la falta de estructuras ferroviarias que permiten desarrollar un servicio, tanto de proximidad como de larga distancia con garantías.



Con este acto se inicia una campaña de denuncias y movilizaciones extensibles a toda Galicia y en la que se responsabiliza a la Xunta “sabedora e cómplice da situación, por eludir as súas responsabilidades ao non esixir o cumprimento da normativa vixente en materia de transporte e mobilidade, e mirar para outro lado mentres as empresas se enriquecen co diñeiro de todos e todas as galegas”.



Los portavoces de la plataforma comarcal recuerdan que hay numerosos problemas que no se han solucionado como los retrasos, los buses masificados o la falta de información generalizada para el usuario.

Apoyos a la concentración

Durante estos días han sido numerosos los grupos, sindicatos y partidos que han manifestado su apoyo a esta concentración.

Desde el BNG y PSOE se ha hecho un llamamiento a la participación y se recuerda que en la mayoría de los plenos de la comarca se han reclamado medidas urgentes para resolver la problemática del transporte en la zona.

También CCOO se ha adherido a esta plataforma ante la “degradación da calidade nas prestacións das concesións desenvoltas pola Xunta” y la asociación “Lugares comúns” de Cedeira plantea a la Plataforma la necesidad de reivindicar mejoras en el transporte metropolitano, tanto en horarios como en posibilidad de reservas on line, horarios útiles para los estudiantes y trabajadores o reducción temporal del viaje.