La Plataforma por un Transporte Público Digno en Ferrol e comarca se concentra el domingo

La Plataforma por un Transporte Público Digno de Ferrol e Comarca vuelve a salir a la calle tras bastantes meses sin celebrar concentraciones. No por ello ha dejado aparcadas sus reivindicaciones y a través de sus redes sociales dejan a diario de manifiesto los problemas que sufren los usuarios del servicio de transporte público por carretera, especialmente en los desplazamientos entre la ciudad naval y A Coruña.



Por ese motivo y porque no se ha solucionado un problema que se remonta, especialmente, al pasado mes de septiembre con el inicio del curso escolar y universitario y la vuelta vacacional de los trabajadores que se desplazan a A Coruña a diario, retoman sus movilizaciones está semana.



De este modo, el domingo a las 12:00 horas convocan un acto reivindicativo en la Plaza de Armas, delante del Concello de Ferrol.

En esta ocasión, no es solo la plataforma comarcal la que sale a la calle a denunciar las deficiencias del servicio de buses sino que se unen a las convocatorias de otras dos plataformas en defensa de un transporte digno, la de Barbanza y la del Val de Miñor, ya que, explican, “mueven los mismo motivos, gente que se queda sin plazas, faltas de frecuencia, autobuses que no pasan, incumplimiento de horarios, autobús no adaptados para movilidad reducida, etc”