La Xunta saca a información pública las obras de la rotonda para agilizar el tráfico en Neda

El proyecto para ejecutar una nueva glorieta en la intersección de la carretera AC-862 con la AC-115 en Xuvia, en el municipio de Neda, se encuentra en fase de exposición pública tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El objetivo de esta actuación, con un presupuesto que supera los 405.000 euros, es incrementar la seguridad vial y mejorar la calidad de vida y la imagen urbana de dicho lugar.



Con el procedimiento anunciado este viernes se somete también a información la relación individual de bienes, derechos y propietarios afectados por la intervención, que podrán presentar alegaciones al proyecto en un plazo de 30 días hábiles a contar desde este sábado.

Detalles

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas pretende aprobar las obras a finales de este año e iniciar la licitación de los trabajos en el primer trimestre de 2025. El plazo estimado de las tareas será de cinco meses y su finalidad será transformar la intersección existente –con forma de “T” y gestionadas las direcciones por medio de semáforos– y aumentar al mismo tiempo la visibilidad en la zona.



“É necesario destacar que os contornos do cruce actual condicionan notoriamente as posibilidades de deseño da glorieta, dado que a definición xeométrica en planta ven marcada pola localización de edificacións con beirarrúa e pola posición dos eixes actuais das estradas”, explican desde el departamento que dirige María Martínez Allegue.



Por este motivo, se ha diseñado una glorieta en la AC-862 y AC115 con una circunferencia de radio 16 metros en el anillo exterior de la calzada y ocho metros en la interior, que será de hormigón con una pequeña zona verde interior.

Mapa aéreo de la glorieta proyectada I Xunta



“Dadas as características da actuación, unha das maiores dificultades é o correcto encaixe da glorieta en canto a pendente, así como do viario que conflúe nela. No proxecto redactado definiuse para todos os viais descritos un trazado en alzado que se realiza un axuste progresivo nos abanos de enlace coa glorieta”, apuntan asimismo desde la Xunta.