La Ley de Memoria Democrática se ha cumplido hoy en Neda. Lo ha hecho con la retirada, por parte del Concello, de la cruz de los caídos que durante 85 presidió los jardines de O Couto, erigida en 1939.

Los trabajos comenzaron temprano esta mañana y se prolongaron durante media hora. El depósito municipal alberga ahora tanto la lápida como la cruz.

La retirada de este monumento lleva mucho tiempo siendo exigida y llegaba por última vez al pleno el pasado mes de marzo, a través de una moción presentada por el BNG. En aquel momento, el ejecutivo local (partidario de la propuesta) decidió aplazar los trabajos a la espera de contar con un informe histórico que avalase el origen y significado de la cruz, con el objetivo de evitar posibles acciones judiciales.

Así pues, con el informe suscrito por tres historiadores de la comarca (Xosé Manuel Suárez, Bernardo Maiz y Eliseo Pita) y tras la reunión con la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, el Ayuntamiento convocó en septiembre a los portavoces municipales de los diferentes grupos y acordó por unanimidad la retirada que se llevó a cabo este miércoles.

El análisis de los expertos avaló que la construcción de la cruz de los caídos de O Couto se enmarcó en la "campaña de inauguracións de milleiros de placas e cruces que na inmediata posguerra levaron a cabo as autoridades do réxime franquista en homenaxe ás vítimas da guerra do bando sublevado”.

Los historiadores concluyen que, "como elemento globalmente considerado, é contrario á memoria democrática e debe ser retirado do seu emprazamento, de acordo coa lei".

La cruz de los caídos de Neda, ya es historia.