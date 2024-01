Demandan al Defensor del Pueblo la retirada de la Cruz de los Caídos de Neda

El sociólogo y miembro de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, Manuel Monge, ha remitido una misiva al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la que demanda, como “familiar e vítima do franquismo”, la retirada de las cruces de los caídos ubicadas en Vigo, Neda y Dueñas.



En relación al monumento falangista de Neda, recuerda que su petición ya fue abordada en el pleno del municipio, aunque la moción presentada por el BNG –y apoyada por Moveneda– no salió adelante al no contar con los apoyos del PP y el PSOE. “Todo parece indicar que o goberno municipal segue a reivindicar ‘concordia’ e ‘dignidade’ para as vítimas, pero 14 meses despois o concello aínda non eliminou ese vestixio, que non cumpre a LMD, non aplica a sentenza do Tribunal Supremo e non atende as indicacións de Pedro Sánchez”, alega.