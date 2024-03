El PSOE, único grupo que rechazó la retirada de la cruz de los caídos de Neda

El pleno ordinario del Concello de Neda rechazó ayer la moción del BNG en la que se pedía la retirada de la Cruz de los Caídos, tal y como ya se había hecho en una ocasión anterior a instancias de la misma formación.



La moción fue nuevamente debatida, como explicó la portavoz nacionalista, Cristina Bouza, al haber cambiado la situación con respecto a 2022, ya que existe una sentencia que crea jurisprudencia del Tribunal Supremo con respecto a la retirada de un símbolo similar en Alicante, por lo que se considera que lo mismo debe suceder con la cruz de Neda. Desde el BNG se agradeció la postura de los grupos de la oposición –PP y Moveneda secundaron la propuesta nacionalista– y se criticó la “incoherencia” que, a su juicio, supone el voto del gobierno de mayoría absoluta, cuando el propio PSOE fue quien aprobó esta Ley y cuando en todas las localidades se está actuando en este sentido.



En la sesión plenaria, mostrando su apoyo a la moción, intervino Manuel Monge, en nombre de los presos políticos en la dictadura. Tras el rechazo de la moción, el investigador y sociólogo señaló que dará cuenta de esta decisión al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, calificando de “insólito” el resultado de la votación del pleno de Neda –el único grupo que votó en contra fue precisamente el PSOE–.

Consello

Sin embargo, el gobierno local adelantó que está previsto iniciar ya los trámites para poner en marcha un Consello sectorial de memoria democrática, que estará destinado a consolidar la participación de entidades y expertos en las iniciativas “de corte memorialista”.

La retirada de la cruz de los caídos será el primer asunto sobre el que deberá pronunciarse este nuevo órgano.



El consello tendrá entre sus finalidades la elaboración de informes que sustenten la toma de decisiones para garantizar el cumplimiento en Neda de la Ley de Memoria Democrática, como la retirada de los espacios públicos del símbolos de la dictadura.



Estarán representados los grupos municipales, por lo que mientras no se constituya, explican desde el ejecutivo de Ángel Alvariño, no se tomará decisión alguna y por eso se decidió no apoyar la moción del BNG que reclamaba “inmediatez”.



El ejecutivo nedense insistió en su compromiso de cumplir la Ley “socialista” de Memoria Democrática y avanzó que el nuevo organismo “promoverá o dereito á busca de xustiza e de reparación da que son merecedoras as vítimas da Guerra Civil e da ditadura franquista”.



Desde el BNG se matizó que ya existe una comisión de memoria histórica en el Concello de Neda, creada en el bipartito PSOE-BNG, y que hace cinco años que no se convoca.



La constitución del Consello Sectorial Municipal da Memoria Histórica es una reclamación que se ha planteado también al Concello de Narón por parte de la Asociación Cultura Memoria Histórica Democrática, como espacio de asesoramiento, participación y debate para defender la promoción de los derechos humanos y el conocimiento de la memoria histórica.