Narón entrega las tres cenas del sorteo entre la clientela de la Ruta do pemento do Couto

El Ayuntamiento de Narón hizo entrega –por medio de la alcaldesa, Marián Ferreiro, y de la edila de Promoción Económica, Olga Ameneiro– de los vales de las cenas sorteadas en el marco de la segunda edición de la Ruta degustación do pemento do Couto.



Como se recordará, la iniciativa municipal buscaba promocionar la hortaliza de la localidad al tiempo que se dinamizaba el sector hostelero.



Así las cosas, Bruno Ares, Iván Novo e Iria Vilela resultaron agraciados en el sorteo realizado la pasada semana, después de participar entre el 4 y el 14 de julio en la iniciativa, en donde los locales ofrecieron diversas tapas elaboradas con el pimiento de O Couto como protagonista. Podrán disfrutar ahora de una cena para dos personas –valorada en 100 euros–.

Jurado Popular

Además de las cenas, los locales participantes optaban también a un premio, valorado en este caso en 300 euros, otorgado por los votos de la propia clientela.



La alcaldesa, Marián Ferreiro, hizo entrega del galardón al establecimiento Mamá Flora –los demás participantes recibieron una placa de agradecimiento por su colaboración en la iniciativa–.



La regidora remarcó “a implicación, unha vez máis, do sector hostaleiro local, que conxuntamente coa cidadanía fixo que esta proposta da Ruta degustación do pemento do Couto resultase todo un éxito”.