Narón cocinará 200 kilos de su hortaliza más destacada en la Festa do Pemento do Couto

La Festa do Pemento do Couto llegará este fin de semana a su vigesimocuarta edición. La cita está impulsada por el Concello en colaboración con la Cooperativa do Val, la Orde de Damas e Cabaleiros do Pemento do Couto y la entidad vecinal de la parroquia. En ella se servirán unos 200 kilos de esta hortaliza que “nunca pica”.



La edila de Festas, Mar Gómez, presentó ayer la programación del evento en compañía de José Dopico –presidente de la Cooperativa do Val–, Ramón Couto –presidente de la AVV do Couto– y Francisco Pico –miembro de la Orde y técnico de la cooperativa Agroflor–. Gómez remarcó la importancia de “continuar poñendo en valor esta hortaliza, de recolecida calidade e típica desta época do ano”.



Como es habitual, la fiesta gastronómica irá precedida en la jornada del sábado día 13 de la celebración de la tradicional Noite no Mosteiro. Así pues, entre las 22.30 y las 01.00 horas, el monasterio de San Martiño de Xuvia albergará conciertos gratuitos de música sacra, con una duración de 20 minutos cada uno de ellos.



Esta convocatoria se completará, tal y como explican desde el área de Turismo que preside Natalia Hermida, con un espectáculo de iluminación artística en el interior y exterior del templo.

Exaltación

La exaltación del Pemento do Couto, con Indicación Xeográfica Protexida desde 2010, llegará el domingo. A partir de las 13.00 horas se llevará a cabo la lectura del pregón, que en esta ocasión recae sobre el artista plástico Siro López.



La comida popular comenzará a las dos de la tarde en la “carballeira” de O Couto, en las inmediaciones del centro cívico social de la parroquia.



Los asistentes podrán degustar churrasco con pimientos de O Couto y cachelos, pan, agua, vino y café, todo ello a precios populares.

Daniel Alexandre



Los tickets de la comida se pueden adquirir por un precio de 15 euros para los adultos y de siete para los menores de 14 años en el centro cívico, de 18.00 a 23.00 horas. También llamando al 981 390 778 o en la oficina de la Cooperativa do Val.

Oscilaciones térmicas

Desde ambas cooperativas se explicó que las oscilaciones térmicas de este año han provocado que la cantidad de esta hortaliza sea menor que en anteriores ediciones, llegando su cosecha, también, más tarde de los habitual.



Pese a ello, desde la entidad vecinal animan a acudir a la convocatoria para disfrutar del ambiente familiar que conforman los numerosos asistentes.